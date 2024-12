Sanremo 2025, Carlo Conti non concede sconti alla Rai: a gamba tesa arriva lei!

Carlo Conti pronto a stupire tutti portando al Festival di Sanremo 2025 proprio lei: ecco chi arriva all’Ariston.

Il countdown per il Festival di Sanremo 2025 è ufficialmente cominciato e, dopo l’annuncio dei big e dei giovani che saranno in gara al teatro Ariston, dopo l’annuncio di Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio come conduttori di Prima Festival, sale la curiosità intorno ai nomi scelti per il Dopo Festival.

La scelta, naturalmente, spetta a Carlo Conti che avrebbe deciso su un nome seguitissimo sui social e protagonista indiscussa del gossip degli ultimi mesi.

Sanremo 2025: arriva Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis potrebbe essere la sorpresa del prossimo Festival di Sanremo, un evento che segna il ritorno di Carlo Conti alla direzione artistica. La notizia, che sta facendo il giro del web, vede l’influencer romana come possibile new entry nel cast del Dopofestival di Sanremo 2025. La sua partecipazione, ancora avvolta nel mistero, potrebbe arricchire notevolmente il programma, grazie alla sua popolarità e al legame con Tony Effe, uno degli artisti in gara.

Questa ipotesi segue una traiettoria complessa che parte proprio dal Dopofestival, uno spazio di seconda serata che quest’anno sarà affidato alla conduzione di Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, che ha già confermato la presenza di Selvaggia Lucarelli, potrebbe dunque trovare in De Lellis un’ulteriore alleata per commentare look e trucchi degli artisti in gara, portando una ventata di freschezza e novità.

Le indiscrezioni su una possibile partecipazione di Giulia De Lellis al Dopofestival si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo l’incontro tra l’influencer e Alessandro Cattelan durante la prima puntata di Hot Ones, il format di interviste disponibile su RaiPlay. Sebbene non sia stato discusso apertamente di Sanremo, il nome di Tony Effe è emerso più volte, alimentando le speculazioni su un possibile coinvolgimento di De Lellis nel festival.

La sua presenza, oltre a garantire un’attenzione mediatica senza precedenti, potrebbe rappresentare un’interessante novità nel panorama del Dopofestival, tradizionalmente focalizzato sulla musica ma sempre più aperto a influenze esterne che ne arricchiscono i contenuti.

Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, l’eventuale partecipazione di Giulia De Lellis potrebbe significare molto per il Festival di Sanremo 2025. La sua presenza non solo al Dopofestival ma anche sul palco dell’Ariston, magari in una serata dedicata che eviti interferenze con la gara, potrebbe offrire un’inedita prospettiva sul festival, soprattutto considerando il suo seguito sui social e la curiosità che la sua figura suscita.

Inoltre, l’idea di integrare il cast del Dopofestival nelle serate di Sanremo, come suggerito per Selvaggia Lucarelli e potenzialmente per De Lellis, apre a uno scenario in cui il confine tra il festival principale e gli eventi collaterali si fa sempre più sfumato, arricchendo l’offerta per il pubblico e creando un evento ancora più coinvolgente e variegato. Con Alessandro Cattelan confermato sul palco dell’Ariston, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come un’edizione ricca di sorprese, in grado di mescolare musica, intrattenimento e social media in un mix esplosivo che potrebbe segnare un punto di svolta per la kermesse canora più amata d’Italia.