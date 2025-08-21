Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza allargano la famiglia? Lei non si nasconde più

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza più uniti che mai e l’ex-dama di Uomini e Donne non si nasconde più: le sue recenti parole fanno sognare i fan.

Volto storico di Uomini e Donne, Roberta Di Padua è ormai da tempo lontana dal dating show di Maria De Filippi. Il motivo? Di quelli più dolci: da quando è uscita dal programma insieme ad Alessandro Vicinanza, ormai più di un anno e mezzo fa, si sta vivendo la sua splendida relazione lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo.

I due sono sempre più uniti ogni giorno che passa e di tornare a Uomini e Donne (salvo che come ospiti) non ci pensano minimamente; molti spettatori non credevano in loro, soprattutto dopo che Alessandro si è rimesso rapidamente in gioco a seguito della rottura con Ida Platano, ma la coppia sta piano piano convincendo anche gli scettici.

Che sia arrivato il momento, quindi, di allargare la famiglia? Ospite al Salotto di CheDonna, Roberta Di Padua ha parlato a tutto tondo di diversi argomenti, anche della possibilità di allargare la famiglia con Alessandro. Grandi eventi in vista?

Roberta Di Padua al Salotto di CheDonna: il matrimonio e un figlio con Alessandro Vicinanza

Con la sua solita personalità, nonché con tutto il suo fascino e la sua eleganza, Roberta Di Padua si è aperta nel Salotto di CheDonna, confermando come nei piani dei due ci sia il matrimonio e anche l’intenzione di avere un figlio insieme. “Noi sicuramente abbiamo tutta l’intenzione di allargare la famiglia, però alcune volte le cose non dipendono solo da noi. Però l’impegno c’è” ha spiegato l’ex-dama di Uomini e Donne, manifestando senza mezzi termini la voglia di diventare nuovamente mamma col suo Alessandro.

Come ben sappiamo e come ha sottolineato anche Roberta, delle volte, in determinate circostanze, non basta solamente la volontà di una coppia; l’auguro che tutti i fan fanno ai due, comunque, è di poter realizzare presto il loro sogno di allargare la famiglia.

Nel corso dell’intervista, la Di Padua ha sottolineato più volte di come Alessandro le dia sicurezza, di come sia un uomo per bene e affidabile, tutte qualità che l’hanno spinta a costruire qualcosa insieme a lui; da mamma, ovviamente, una donna come Roberta deve anche tener conto che, il suo compagno, entra a far parte anche della vita di suo figlio.

Il rapporto tra Alessandro e Alex, il primo figlio avuto da Roberta, è bellissimo: i tre sono già una splendida famiglia, ma l’arrivo di un fratellino o di una sorellina per Alex sarebbe senza dubbio la ciliegina sulla torta per il loro amore!