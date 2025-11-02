Rissa sfiorata, tavoli ribaltati e concorrenti ubriachi: notte horror al Grande Fratello

Nella notte di Halloween al Grande Fratello è successo di tutto: i concorrenti erano visibilmente ubriachi e si è sfiorata la rissa.

Pensavamo di vedere solo maschere e dolcetti, invece la casa del Grande Fratello ci ha servito un menù da brividi: rissa sfiorata, accuse di piano mediatico e un concorrente che, dopo qualche bicchiere di troppo, ha ribaltato un tavolo. Esagerazione di Halloween o verità che scappa dalla maschera?

Urla, accuse incrociate e un tavolino che vola: la notte più spaventosa dell’anno al Grande Fratello si è trasformata in un thriller reality dove nulla è come sembra. Ecco cosa è successo.

Notte horror al Grande Fratello

L’“ospite” Valentina Piscopo è entrata nella casa del Grande Fratello per tenere d’occhio il fidanzato Domenico D’Alterio, soprattutto per capire cosa stesse succedendo con Benedetta Stocchi. Da lì, il sospetto è esploso: nella Casa c’è chi avrebbe percepito una “dinamica del triangolo” studiata a tavolino. La prima a lanciare il sasso? Anita Mazzotta, che ha detto palesemente: “Ragazzi, io penso che potrebbe essere una cosa pensata prima. Lei entra, esce, poi ritorna… A questo punto credo sia tutto premeditato”.

Non è stata l’unica: Mattia Scudieri e Grazia Kendi avrebbero condiviso la stessa teoria. Durante la cena di Halloween, la tensione è saltata come un tappo. Valentina, esasperata, ha puntato il dito: “I tuoi amici pensano che abbiamo recitato una scena. Poi c’è una che ha insinuato il dubbio in tutti!”. E boom: la Piscopo si è scagliata direttamente contro Anita, accusandola di essere una “falsa”. La scena? Urla così forti che, stando alle osservazioni social, molti spettatori avrebbero temuto una rissa in diretta.

A quel punto è entrato in campo Domenico D’Alterio, a difesa della compagna, perdendo la calma e alzando i toni: “Avete pensato che io abbia architettato tutto per fare hype o ascolti. Se lo pensate, fate schifo! Io non so giocare, non potrei mai aver pensato una cosa del genere!”. Una frase che ha fatto il giro del web e che avrebbe costretto Omer e Jonas a intervenire per allontanarlo e riportare la calma. Ma davvero c’era bisogno di arrivare a tanto? O qualcuno, in quel momento, stava solo andando fuori giri?

Come se non bastasse, la notte si è complicata ancora. Tra travestimenti e bicchieri generosi, Simone De Bianchi sarebbe finito al centro della scena. Nel cuore della notte, a ruota libera, avrebbe confessato un interesse per Anita Mazzotta: “Qui dentro a me interessa di Anita, ma a lei interessa Jonas e a lui interessa lei. A me è bastato uno sguardo per capire se mi interessava”. Parole confuse, ma abbastanza forti da incendiare i commenti online. Una dichiarazione di Halloween… o un’ammissione che cambierà gli equilibri?

Le confessioni avrebbero acceso la miccia anche altrove. Simone ha avuto un duro scontro con Grazia Kendi, tra accuse e frecciate legate proprio alla presunta strategia di Domenico e Valentina. Da lì effetto domino: litigi con Francesca Carrara e, si mormora, perfino con suo figlio, in un crescendo di tensione che ha mandato l’atmosfera in tilt. Che sia stata solo la stanchezza… o la verità che premeva per venire fuori?

Il picco della notte? Il momento in cui Simone, in preda alla rabbia, ha ribaltato un tavolino in giardino. Scena secca, silenzio generale e poi l’irruzione di Omer Elomari: “Ma che cavolo stai facendo? Come ti permetti? È un’ora che dici cavolate e adesso fai questo?”. Nel frattempo, Jonas Pepe ha provato a difenderlo: “Sì, ha ribaltato il tavolo e allora? Grazia gli ha urlato contro e non lo faceva parlare. Lui era esasperato”.

A rimettere i piedi per terra ci ha pensato Rasha Younes, lucidissima: “Hai parlato per 20 minuti e non hai detto niente. Hai spaccato un palloncino e poi hai ribaltato il tavolo. Ti rendi conto? Siamo in sette e ti diciamo la stessa cosa, secondo te siamo tutti matti? Hai esagerato”. E alla fine, lo stesso De Bianchi avrebbe ammesso le proprie responsabilità: “Ok, ho ribaltato il tavolo, amen. Mi prendo la responsabilità del gesto. In una maniera mia ho sfogato la rabbia”.

A questo punto, la domanda è inevitabile: tutto frutto della notte più stregata dell’anno o c’è, sotto sotto, una regia perfetta che spinge pulsanti precisi? Il quadro che emerge è fitto: presunte strategie, gelosie dichiarate, amicizie che vacillano e scatti d’ira che fanno tremare stoviglie e… statistiche social.