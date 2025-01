Sono diverse le ricette veloci e sfiziose che possono essere preparate con le lenticchie. Si tratta di un ingrediente versatile.

Ingrediente versatile e nutriente, le lenticchie sono tra i legumi più buoni e preziosi di cui possiamo godere. Si tratta, infatti, di un cibo estremamente prezioso per la salute del nostro organismo, ricco di fibre, sali minerali e proteine. Le lenticchie sono, inoltre, perfette per dei piatti salutari e veloci da preparare, adatti a chi ha poco tempo.

Con le lenticchie, è impossibile rinunciare al gusto e al benessere. Scopriamo insieme alcune delle più buone ricette con le lenticchie veloci, sfiziose e salutari da preparare facilmente.

Ricette con le lenticchie cotte: la zuppa di lenticchie tradizionale

La zuppa di lenticchie tradizionale è uno dei piatti più buoni, che appartengono alla nostra tradizione culinaria. Comfort food tra i più amati, questa ricetta si prepara facilmente e velocemente semplicemente unendo alcuni ingredienti gustosi, che la rendono ancora più speciale.

Basta, infatti, unire porro e patate a dadini da rosolare insieme alle lenticchie. A questi andranno, poi, aggiunti alloro e curcuma. La zuppa di lenticchie può essere gustata con crostini conditi con sale, olio, pepe e origano.

La ricetta dei ravioli con cotechino e crema di lenticchie

I ravioli con cotechino e crema di lenticchie sono una ricetta che si può, facilmente, preparare con gli avanzi delle lenticchie di Capodanno. Si tratta di un primo piatto gustoso, da preparare grazie a una ricetta di recupero.

Per prepararla, basta far cuocere patate e cotechino, oltre alle lenticchie. Ovviamente, andrà preparata anche la pasta. Nel frattempo, schiacciate cotechino, patate, formaggio e pepe e fate insaporire le lenticchie con un soffritto, rendendole poi crema con un mixer. Infine, componete i vostri ravioli con la crema di lenticchie e cotechino e cuoceteli per, poi, consumarli!

Cosa abbinare alle lenticchie per cena o pranzo? La pasta e lenticchie

Infine, c’è lei: la pasta e lenticchie! Per quanto riguarda la pasta, potete scegliere la pasta corta che più vi piace, a cui aggiungere lenticchie, ovviamente. È necessario, però, cominciare da cipolla, sedano e carota da far rosolare con aglio e, poi, le lenticchie, il peperoncino e la passata di pomodoro, oltre al timo e al rosmarino.

Togliendo le erbe, le lenticchie potranno unirsi alla pasta per completare la cottura aggiustando, infine, di pepe e sale. Siete pronte a realizzare delle ricette super-buonissime?