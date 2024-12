Rai, cancellato il programma: l’annuncio inaspettato scuote il web

La Rai cancella definitivamente un programma a causa degli ascolti: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata.

In un panorama televisivo sempre più competitivo e alla ricerca di format innovativi che possano catturare l’attenzione del pubblico, la Rai ha recentemente fatto una mossa audace ma rischiosa. La decisione di lanciare “Binario 2“, un programma condotto in diretta dalla stazione Tiburtina di Roma da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini.

La nuova trasmissione aveva suscitato curiosità e interesse. Tuttavia, a distanza di tre mesi dall’esordio, la rete ha annunciato la chiusura del programma a causa di ascolti insoddisfacenti.

Rai: ecco perché è stato cancellato Binario 2

“Binario 2” era nato con l’intento di colmare il vuoto lasciato da Fiorello e il suo “VivaRai2“, che ogni mattina su Rai2 garantiva un 20% di share. L’idea era quella di proporre qualcosa di completamente diverso: un format live ambientato in una delle stazioni ferroviarie più trafficate d’Italia, con l’obiettivo di offrire agli spettatori un mix tra intrattenimento e informazione. Nonostante le premesse innovative e l’impegno del trio Di Domenico-Perroni-Semprini, gli ascolti non hanno risposto alle aspettative.

La Direzione Intrattenimento Day Time della Rai ha comunicato ufficialmente la decisione attraverso una nota in cui si legge: “Il programma ‘Binario 2‘ chiuderà il 20 dicembre 2024. Si trattava di un esperimento altamente innovativo… Un esperimento che… conteneva un margine di rischio”. Nonostante le buone performance registrate in replica in altri orari, specialmente la domenica mattina su Rai 2, i numeri raccolti nella fascia mattutina non sono stati sufficienti per giustificare la prosecuzione dell’esperimento.

La notizia della chiusura ha scosso il web e i social network si sono rapidamente riempiti di commenti. Molti utenti hanno espresso dispiacere per la fine anticipata del programma, sottolineando come “Binario 2” avesse portato una ventata d’aria fresca nel panorama televisivo italiano grazie alla sua originalità e al tentativo coraggioso dei suoi ideatori.

Altri hanno invece criticato la decisione della Rai basandosi sul principio che ogni nuovo format necessita del tempo per crescere e radicarsi nelle abitudini degli spettatori. La questione solleva dubbi sulla difficoltà delle reti televisive tradizionali nell’intraprendere percorsi innovativi senza cadere sotto il giogo degli immediati risultati d’ascolto.

Nonostante tutto, dalla direzione arriva anche un messaggio positivo: viene riconosciuto lo sforzo complessivo dei conduttori, autori, redazione, produzione regia e tecnici nel realizzare questo progetto ambizioso. Il lavoro svolto non viene visto come vano ma come testimonianza dell’impegno della rete nel cercare nuove strade per intrattenere ed informare il pubblico italiano.

L’avventura “Binario 2” si conclude quindi con l’appuntamento finale previsto per il prossimo 20 dicembre; resta da vedere se questa esperienza porterà a future proposte altrettanto audaci o se indurrà una maggiore cautela nelle scelte editoriali future della televisione pubblica italiana.