I punti neri sono un inestetismo, che può essere combattuto ricorrendo a rimedi come i fagioli di soia, pera e altri ingredienti.

I punti neri sono, purtroppo, un fastidioso inestetismo abbastanza comune che riguarda la pelle del viso. Questi si presentano quando i pori vengono ostruiti da cellule morte e sebo. In vendita esistono vari trattamenti specifici, ma sembra che un aiuto possano darlo anche dei legumi.

Certamente, una skincare attenta e quotidiana è la prima cosa per contrastarli. Scopriamo come combattere i punti neri, fastidioso inestetismo con la forza dei fagioli di soia.

La differenza tra i filamenti sebacei e i punti neri

Prima di tutto, occorre precisare la differenza tra filamenti sebacei e punti neri. Questi vengono, infatti, spesso confusi, ma presentano caratteristiche differenti. I primi sono, infatti, delle semplici strutture naturali che si trovano all’interno dei pori della pelle. Servono, infatti, a mantenere la pelle idratata e a regolare, dunque, la produzione di sebo. Sono piccole linee scure sulla pelle.

I punti neri compaiono, invece, quando le cellule morte e il sebo ostruiscono del tutto i pori creando, di fatto, una sorta di tappo che si scurisce. I punti neri sono più evidenti e compaiono maggiormente quando la pelle è grassa quindi, soprattutto, durante il periodo dell’adolescenza per via dei cambiamenti ormonali.

Punti neri, come eliminarli con i fagioli di soia

Eliminare i filamenti sebacei è controproducente. In questo caso basta, quindi, una skincare routine per minimizzarli semplicemente. Invece, come eliminare i punti neri? Ci sono – come detto – vari rimedi per mantenere un’adeguata pulizia quotidiana della pelle. Può servire ricorrere a detergenti naturali, che contrastino l’accumulo di sebo nei pori. L’esfoliazione è, poi, in grado di eliminare cellule morte, agevolando la liberazione dei pori.

Sono utili anche delle maschere – come quelle all’argilla che assorbono il sebo, purificando la pelle in profondità – ma non tutti sanno che anche i fagioli di soia possono essere alleati perfetti. In commercio, esistono dei prodotti come l’essenza viso MIXSOON Bean che contiene estratti fermentati di fagioli di soia, oltre che orzo, melagrana e pera. Ricco di amminoacidi essenziali, vitamine – come la C e la E – e flavonoidi, questo prodotto aiuta a mantenere la pelle luminosa, fresca, liscia e idratata riducendo sebo e punti neri con efficacia. Ideale per tutti i tipi di pelle, deve essere massaggiato su un viso pulito. Scoprite anche come prevenire o combattere l’acne.