Il divano in velluto può essere difficile da trattare, ma ci sono alcuni rimedi naturali per poterlo pulire senza rovinarlo.

Raffinato ed elegante, il velluto è un materiale che dona un tocco di lusso a qualunque ambiente. Proprio perché particolarmente delicato, il velluto si potrebbe rovinare con l’acqua ed è molto suscettibile a polvere e macchie. Per cercare di pulire il velluto delle poltrone o del divano, è importante utilizzare le giuste tecniche di pulizia per non danneggiare il tessuto.

La qualità del velluto può essere mantenuta nel tempo, se vengono utilizzati i giusti rimedi naturali. Scopriamo come pulire il divano in velluto rovinato.

Come lavare il velluto liscio rovinato: i rimedi

Il velluto è un tessuto che accumula facilmente sporco e polvere, proprio per via della sua struttura. Se non pulito in modo regolare, lo sporco può penetrare a fondo nelle fibre del tessuto rovinandolo. Per una pulizia quotidiana, potete usare una schiuma a secco o una spazzola morbida, perfetta per un divano in velluto. Così facendo, infatti, è possibile eliminare lo sporco e la polvere presenti in superficie. Quando spazzolate, ricordatevi di andare sempre in direzione del pelo.

Per una pulizia più profonda, potreste ricorrere all’aspirapolvere che non danneggia il tessuto. In realtà, si potrebbe provare anche una soluzione di acqua e aceto bianco in parti uguali, da spruzzare e asciugare con un panno morbido. Il consiglio è quello di testare la soluzione su una piccola zona nascosta, prima di procedere sulla superficie interessata.

Come disinfettare il divano in velluto

Il divano in velluto può essere disinfettato, preparando una soluzione delicata con acqua tiepida e un po’ di aceto bianco – come detto prima – o, in alternativa, una quantità piccola di detergente adatta ai tessuti delicati. Inumidite un panno morbido con questa soluzione, strizzatelo bene e passatelo, in modo delicato, sulla superficie del divano in velluto.

Dopo questo trattamento, fate asciugare il divano lontano da fonti di calore dirette. Infine, in alternativa, potreste valutare di utilizzare uno spray disinfettante adatto a questo tipo di tessuti. Come prima, però, fate una prova in una piccola parte nascosta prima, così da essere sicuri di non rovinare il divano. Ricordate che il divano è un must per creare un angolo di relax perfetto in casa.