Bottega Verde torna con una collezione in limited edition, interamente dedicata ai profumi d’autunno. Si tratta di mini-fragranze imperdibili.

Con l’autunno, arriva una nuova collezione firmata da Bottega Verde che riguarda i profuMINI da non perdere. La stagione autunnale è quel momento in cui la natura si tinge di sfumature avvolgenti e calde, mentre l’aria si riempie di quelli che sono profumi inebrianti.

Come sempre attenta alle tendenze delle varie stagioni, anche questa volta Bottega Verde propone una collezione che non si può davvero perdere. Questa, infatti, con le sue mini-fragranze riesce a “fotografare” perfettamente la stagione autunnale. Scopriamo insieme i nuovi profumi d’autunno Bottega Verde, ovvero le mini-fragranze della collezione autunnale che è impossibile lasciarsi sfuggire.

ProfuMINI per l’autunno di Bottega Verde: Bioccioli Tardivi e Rose d’Inverno i profumi donna

Dalle note fiorite e calde, i profuMINI per l’autunno di Bottega Verde sono in grado di far “respirare” la magia del foliage e le atmosfere romantiche di questo periodo. Per arricchire la routine di bellezza, una fragranza unica come quella di Boccioli Tardivi è l’ideale. Disponibile in confezione da dieci millilitri, si tratta di una fragranza seducente e calda, grazie alla presenza di vaniglia, caramello dolce e note ambrate. Sono presenti anche gelsomino, zafferano, muschio e quercia.

Tra i profumi vanigliati, l’eau de toilette Rose d’Inverno è proposto sempre in confezione da dieci millilitri. Con la sua fragranza vellutata, vanta note del legno di Oud, petali di rosa, limone, bacche di vaniglia e note ambrate. Si tratta, se non del miglior profumo di Bottega Verde, di uno dei migliori sicuramente.

Fiori Ambrati e Dolce Autunno, in limited edition in versione tascabile

I profuMINI per l’autunno, in limited edition, sono i nuovi bouquet in formato tascabile, da dieci millilitri che arrivano dopo le due edizioni speciali dedicate alla primavera e all’estate. Con delle gocce d’ambra, Fiori Ambrati è un profumo adatto a ogni occasione e ogni momento della giornata. Presenta un pizzico di arancia, che porta alla mente i colori dei tramonti autunnali. Olio di Argan, magnolia e caprifoglio sono tra gli ingredienti.

Come i rossetti Bottega Verde, a incantare i sensi è, infine, Dolce Autunno che lascia sulla pelle freschezza e la delicatezza di ingredienti come l’iris, la rosa, il lampone, il bergamotto, la vaniglia e l’ambra. Siete pronte a lasciarvi cullare dai profumi autunnali firmati Bottega Verde?