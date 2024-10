Profumi per aspirapolvere: le fragranze da scegliere

Chi ha l’aspirapolvere a casa sa quanto può essere utile per mantenere la casa pulita e non soltanto, perché può anche profumarla.

Contiene link di affiliazione.

L’attenzione alla pulizia della casa è qualcosa che non deve mai mancare e che non può essere limitata soltanto all’aspetto visivo. È, infatti, importante – ad esempio – cercare di rendere gli ambienti in cui viviamo – oltre che il più puliti possibile – anche profumati. Vivere in un ambiente ordinato e pulito è, infatti, di fondamentale importanza per starci bene e per rendere accogliente la casa.

Uno degli alleati maggiori per la pulizia è l’aspirapolvere che viene, per l’appunto, usato per eliminare la polvere e che – forse, non tutti sanno – può essere ottimo anche per profumare la casa. In vendita esistono, infatti, dei profumi per aspirapolvere che fanno un ottimo lavoro. Scopriamo insieme i profumi per aspirapolvere e quali fragranze scegliere.

Profumo per aspirapolvere Folletto: fragranza lavanda

Per quanto riguarda il profumo per aspirapolvere Folletto, Bierre Store propone dei granuli profumati alla fragranza di lavanda. Realizzati con argilla naturale, garantiscono la persistenza del profumo nel tempo grazie alla loro lavorazione. La confezione si presenta in tre bustine da cinquanta grammi che sono molto facili da usare.

Dove si mette il profumo per aspirapolvere Folletto? Basta aprire la bustina, spargere i granuli in questione sul pavimento e aspirarli con l’aspirapolvere. Nei modelli VK 116, VK117, VK120 e VK122, questi andranno riposti direttamente nel sacchetto. Per merito della formula con cui sono stati realizzati, il profumo persisterà per settimane. Oltre ai prodotti indispensabili per la pulizia di casa, l’aspirapolvere non può mancare.

Profumo per aspirapolvere Dyson: pulito e freschezza

Un buon profumo per aspirapolvere Dyson sono i granuli profumati Aria di Primavera di YesHome, disponibili anche nelle fragranze di Foresta d’Oriente, Profumo di Provenza e Respiro di Mare. Anche in questo caso, si tratta di granuli in argilla che sono ideali per la profumazione dei sacchetti dell’aspirapolvere.

Questo profumo contrasta i cattivi odori e promette di profumare per ben più di sei settimane. Si tratta di un prodotto davvero facile da usare, che dona una sensazione di freschezza e pulito alla casa.

Profumo per aspirapolvere in varie fragranze

Infine, Muhà propone un profumo per aspirapolvere alle fragranze di lino e cotone, cedro e bergamotto, menta e sandalo, melograno, vaniglia e liquirizia e mosto supremo. Gli ambienti verranno profumati in modo piacevole.

Rovesciate il contenuto delle bustine sul pavimento, aspiratelo con l’aspirapolvere e godetevi il gradevole profumo. Il contenuto delle bustine – una volta aperte – resta attivo per circa cinque settimane. Le fragranze scelte sanno di freschezza e pulito.

