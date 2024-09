Polpette di tacchino: la ricetta per delle polpette sfiziose

Gustose, veloci e facili da preparare, le polpette di tacchino possono essere cucinate al forno, in padella o fritte.

Versatile e gustosa, la ricetta delle polpette di tacchino è perfetta per chi desidera un’alternativa sana e leggera alle classiche polpette di carne. Meno grassa, la carne di tacchino è comunque ricca di nutrienti e rappresenta, quindi, un’ottima scelta per pranzi o cene in famiglia o con amici, oltre che un pasto veloce anche durante la settimana.

Secondo piatto veloce e facile da preparare, le polpette di tacchino riescono a conquistare il palato di molti. Scopriamo insieme la ricetta delle polpette di tacchino sfiziose, in padella o al forno.

Polpette di tacchino sfiziose: come prepararle al forno o in padella

Come detto, la preparazione delle polpette di tacchino è molto semplice. Questa ricetta può essere preparata in padella o al forno. Può essere aggiunto dell’alloro fresco, così come ingredienti aggiuntivi come la mortadella per renderle ancora più gustose. Quasi priva di grassi, questa carne risulta più leggera della classica carne. La cottura in forno, inoltre, le rende ancora più leggere. Anche in padella o fritte, invece, saranno altrettanto buone. Scopriamo insieme la ricetta per la preparazione di ventidue polpette circa. Per la preparazione occorrono dieci minuti circa, mentre per la cottura venticinque.

Ingredienti:

300 grammi di carne macinata di tacchino

2 cucchiai di parmigiano

Pepe q.b.

60 grammi di mortadella

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva

1 uovo medio

8 foglie di alloro

Preparazione:

Prima di tutto, per delle polpette perfette unite la carne macinata con la mortadella lavorata con un minipimer – per rendere morbide le polpette di tacchino – il parmigiano, il sale, il pepe e l’uovo in una ciotola. Impastate il tutto con le mani, fino a ottenere un composto che sia omogeneo. Per la preparazione delle polpette di tacchino al forno, mettete un cucchiaio di olio e qualche foglia di alloro in una pirofila con carta da forno. Disponete le polpette che avrete preparato nella pirofila, aggiungendo qualche altra foglia di alloro o un filo di olio. Cuocete, quindi, per circa venticinque minuti in forno caldo a 180°, ricordandovi di controllare e bagnarle con il sughetto sul fondo per mantenere le polpette di tacchino in umido. Per preparare delle polpette di tacchino light in padella, procedete allo stesso modo, ma fate cuocere per circa quindici minuti senza coperchio e girandole continuamente. Per preparare delle polpette di tacchino fritte passatele, invece, nella farina e friggete in olio di semi di girasole.

Alla fine, ovviamente, potrete servire le polpette di tacchino con limone o aggiungendo del pepe fresco.