Perla dopo l’addio a Mirko: “Non smetterò mai…”, il ritorno

Perla Vatiero affronta nuovamente l’argomento della separazione da Mirko Brunetti: la confessione della vincitrice del Grande Fratello.

Aveva creduto in un riavvicinamento duraturo, che tuttavia non si è concretizzato nei fatti. Perla Vatiero ha abbandonato ogni reticenza ed ha chiesto alla redazione Mediaset di partecipare al Grande Fratello. Negli studi del programma, ad attenderla, c’era Mirko Brunetti. All’epoca ancora fidanzato con Greta Rossetti. Alla fine la gieffina innamorata si è ritrovata nella medesima dinamica consumata a Temptation Island: lei in un angolino, mentre il suo ex fidanzato e l’affascinante tentatrice discutevano sul futuro del loro rapporto. È proprio in quel momento che il pubblico ha imparato a ben volere il suo personaggio.

Dopodiché, Mirko è stato eliminato ed un altro concorrente si è avvicinato a Perla: Alessio Falsone. La confusione generata dal feeling tra i due partecipanti deve aver fatto risvegliare qualcosa nel cuore di Brunetti, tanto che alla fine il sentimento d’amore – celato per diversi mesi – è tornato a dominare il loro rapporto. Perla Vatiero ha poi conquistato il podio del Grande Fratello, battendo Beatrice Luzzi al televoto. Un epilogo che ha fatto storcere il naso ai fan della trasmissione. Nel frattempo, la coppia rinnovata si è dedicata al recupero di quanto aveva perduto a Temptation Island. Per poco.

Perla Vatiero, la confessione dopo l’addio a Mirko

Il rinnovato amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è durato ben poco. Qualche mese di convivenza, dopodiché il triste annuncio. Si tratta di un finale che tuttavia la web community aveva preannunciato, soprattutto di fronte alla mancata condivisione di scatti e stories romantiche. Sui social esiste l’imprescindibile mantra: se non è pubblico, non esiste. Ed effettivamente, da lì a poche settimane, la vincitrice del Grande Fratello ha annunciato ed ufficializzato la rottura dal fidanzato storico.

Probabilmente sono cambiate molte cose dal giorno del loro primo incontro, quando erano poco più che adolescenti. Per quanto abbiano tentato di ritrovare il motore della loro storia d’amore, si è evinto dopo pochi mesi che quella nave era ormai salpata da molto tempo. Ciò nonostante, Perla Vatiero ha confessato ai suoi followers: “Non smetterò mai di credere nell’amore” – e questo grazie all’esempio lampante dei suoi genitori. Lo scatto del dolce bacio tra il padre e la madre ha toccato la sensibilità dei followers, i quali le hanno augurato di provare un sentimento così e di incontrare un giorno il suo principe azzurro.