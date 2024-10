La pasta alla boscaiola è un gustosissimo piatto autunnale, che può essere preparato con funghi porcini e altri ingredienti a piacere.

La stagione autunnale porta con sé non soltanto colori caldi e avvolgenti e profumi tipici – come l’odore di terra bagnata dopo la pioggia – ma anche sapori unici che ci fanno sentire a casa. La pasta alla boscaiola, ad esempio, è un primo piatto tipicamente autunnale, facile da preparare e perfetto per essere gustato in questo periodo dell’anno.

Da preparare per un bel pranzo la domenica – ma non soltanto! – vanta un condimento cremoso e, soprattutto, la presenza di uno degli ingredienti più buoni di questa stagione: i funghi porcini! Scopriamo come preparare la pasta alla boscaiola, grazie alla ricetta della nonna.

La ricetta della nonna della pasta alla boscaiola

La ricetta della pasta alla boscaiola cremosa è molto facile da preparare. Ne esistono di diverse varianti: generalmente, ad esempio, si prepara in versione rossa con il pomodoro, ma ci sono anche la pasta alla boscaiola bianca – che non lo prevede tra i suoi ingredienti – e la versione pasta alla boscaiola con salsiccia e funghi. Anche per quanto riguarda il tipo di pasta ci si può sbizzarrire: dalle tagliatelle – pensiamo alla ricetta delle tagliatelle ai funghi porcini – alle pennette, passando per i rigatoni o gli spaghetti. Si tratta, insomma, di una ricetta abbastanza versatile, ma sempre gustosissima! La preparazione richiede circa mezz’ora di tempo, oltre a venticinque minuti per la cottura. Scopriamo gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

320 grammi di pasta

400 grammi di funghi porcini

400 grammi di passata di pomodoro

30 grammi di panna

60 grammi di cipolle bianche

200 grammi di pancetta affumicata

40 grammi di olio extravergine di oliva

Sale fino q.b.

Prezzemolo q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione:

Per la preparazione della pasta alla boscaiola, iniziate pulendo i funghi porcini con un panno leggermente inumidito ed eliminando la terra con un coltellino. Una volta fatto questo tagliate a falde i funghi, lasciando mezzo centimetro di spessore. Mettete i funghi a bollire in abbondante acqua salata. Nel frattempo, affettate la pancetta ricavando dei cubetti che siano grandi mezzo centimetro circa. Scaldate dell’olio in una padella, dove farete soffriggere la pancetta a fuoco vivace mescolando. Passato qualche minuto, mettete da parte la pancetta e tritate una cipolla, da mettere nella padella dov’è stata soffritta la pancetta. Fate appassire la cipolla qualche secondo per, poi, unire i funghi porcini e rosolare per circa cinque minuti, mescolando. Aggiungete, quindi, la passata di pomodoro e cuocete per circa dieci minuti a fuoco dolce. Una volta ristretta, unite la pancetta e cuocete per cinque minuti. Nel frattempo, cuocete la pasta e scolatela al dente. Con fuoco a fiamma bassa, unite la panna al condimento, mescolando. Aggiungete la pasta in padella, mescolando e aggiungendo il prezzemolo tritato, il pepe e il sale a piacere. Mescolate per qualche altro secondo e servite!

La pasta alla boscaiola può essere conservata in frigorifero per un giorno, ma non di più!