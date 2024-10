Come far passare il dolore alla cervicale senza farmaci

Il dolore alla cervicale può essere combattuto anche grazie ad alcuni rimedi naturali. Occorre, però, avvisare comunque il medico.

Il dolore alla cervicale è un disturbo abbastanza comune che, spesso, è provocato da diversi fattori come lo stress, una scorretta postura, colpi di freddo o – tra le altre cose – da uno stile di vita sedentario, oltre a ernia cervicale, iperlordosi lombare, colpi di frusta, spondilosi, ipercifosi dorsale e osteofiti. Si tratta di un problema – come detto – diffuso e non è raro che si cerchino delle soluzioni alternative ai farmaci, per cercare di migliorare la qualità della vita e diminuire il fastidio.

Fortunatamente, è possibile ricorrere ad alcuni rimedi naturali che possono contribuire a far passare il dolore alla cervicale senza farmaci, in modo efficace.

Come sfiammare la cervicale velocemente: i rimedi naturali contro il dolore

Come sfiammare la cervicale velocemente? Come detto, ci sono alcuni rimedi naturali contro il dolore a cui è possibile ricorrere (sebbene, generalmente, occorra ricorrere a un trattamento farmacologico). Sono da provare tisane ansiolitiche e rilassanti come la valeriana, la camomilla, il tiglio, l’escolzia e la melissa. Oltre alle tisane rilassanti, ci sono pomate e creme con canfora dalle proprietà rubefacenti, peperoncino dalle proprietà analgesiche e antibatteriche e arnica dalle proprietà antinfiammatorie e antireumatiche.

Altre soluzioni sono rappresentate dal collare cervicale per cercare di tutelare il rachide cervicale, dall’assunzione di una postura corretta – occorre evitare una postura sbagliata – da un buon riposo notturno, dalla posizione dello schermo del computer e da alcuni esercizi specifici che possono alleviare il dolore. Da provare sono anche impacchi freddi a livello della cervicale e massaggi fisioterapici.

Rimedi contro la cervicale e le vertigini: come farla passare

Ci sono anche alcune cose da non fare, per evitare che il dolore si presenti o per aiutarlo a passare. Ad esempio, è consigliabile evitare di restare nella stessa posizione troppo a lungo, di applicare ghiaccio direttamente sulla pelle nella zona del collo, di sollevare dei carichi pesanti e di riposare eccessivamente.

Per curare la cervicale in modo definitivo o trovare il miglior antidolorifico per cervicale, infine, è consigliabile rivolgersi al medico che saprà effettuare una corretta diagnosi e trovare la terapia migliore in base al caso specifico.