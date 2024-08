Paola Perego versione casalinga prima del ritorno in tv: eccola come non si era mai vista

Da primadonna a casalinga: Paola Perego torna delle vacanze e sconvolge i follower mostrandosi in una versione inedita e imprevedibile.

Da più di quarant’anni Paola Perego è una figura nota e assai amata nella tv italiana. Fin dai suoi esordi su Italia 1 (il primo programma importante presentato fu Autostop nel 1984 con Marco Columbro) è apprezzata dal pubblico come presentatrice elegante, empatica e professionale. Valletta, conduttrice specializzata in programmi sportivi, di medicina, in rotocalchi mattutini e pomeridiani, talk-show e in reality.

Una presentatrice versatile che si è sempre distinta per competenza, simpatia e adattabilità. Ovviamente, negli anni è stata anche premiata dalla sua apparenza. Negli anni ’80 e ’90 era considerata un sex symbol. E ancora oggi i telespettatori la giudicano come una donne più affascinanti ed eleganti del piccolo schermo.

A settembre tornerà in televisione con il programma Citofonare Rai 2, insieme alla collega e amica Simona Ventura. Non è stato un anno facile per la Perego. La conduttrice nata cinquantotto anni fa a Monza ha dovuto prima affrontare una delicata operazione, con parziale asportazione di un rene a causa di un tumore, e poi ha dovuto assistere il marito, colpito da un grave incidente.

A quanto sappiamo, seppur ancora in convalescenza, Lucio Presta sta meglio. E infatti è partito con Paola Perego per le vacanze trascorse in Puglia. La presentatrice lombarda e il noto manager dello spettacolo sono sposati dal 2011 e sembrano essere molto innamorati e affiatati.

Il traumatico ritorno alla vita casalinga per Paola Perego: foto scioccante!

Paola Perego ha due figli, Giulia e Riccardo, nati dal suo precedente matrimonio con l’ex calciatore Andrea Carnevale, oggi responsabile scout dell’Udinese. In vacanza con la conduttrice c’erano anche uno di loro. In alcune foto pubblicate dalla Perego in Puglia si vedono infatti i figli di Giulia. Probabilmente il figlio più giovane Riccardo, nato nel 1996, ha lavorato: lavora come DJ e d’estate gira l’Italia per mettere musica.

Dopo le vacanze pugliesi, Paola Perego è dunque tornata nella sua grande ed elegantissima casa romana. In passato la presentatrice ha varie volte condiviso diverse foto della sua abitazione sui social media, mostrando un ambiente molto raffinato, di certo accogliente e ben arredato.

Ultimamente però la conduttrice ha condiviso sui social una foto molto diversa dal solito. E così i follower hanno potuto spiare la bella Paola Perego alle prese con un soverchiante e un po’ stressante momento di vita casalinga. Dopo il periodo di relax trascorso in Puglia con la famiglia, la Perego è tornata alla triste routine romana. E ha dovuto disfare le valigie.

Nella foto la si vede seduta sul pavimento della lavanderia, circondata da una massa infinita di panni, fra bagagli aperti ancora da disfare completamente. Per dare maggiore drammaticità a questo frame di vita casalinga, Paola Perego ha associato al post su Instagram la canzone “Malavita” dei Comacose. “Tempi di rientri e… lavatrici“, dice la didascalia.