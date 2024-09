Un mondo di gioielli tutto da scoprire: lasciati ispirare dalle nuove collezioni Pandora. Pezzi dal design esclusivo e personalizzabili, perfetti per ogni occasione e per ogni stile.

Pandora, il celebre brand di gioielli amato in tutto il mondo, ha da sempre catturato l’immaginazione di milioni di persone grazie alle sue creazioni raffinate e personalizzabili. Fondato in Danimarca nel 1982, il marchio ha rivoluzionato il mondo della gioielleria con i suoi iconici charm e braccialetti che consentono a chi li indossa di raccontare la propria storia attraverso dei pezzi unici.

Oggi Pandora continua a evolversi, proponendo collezioni che celebrano l’amore, la femminilità e l’espressione personale in modi sempre nuovi. Dopo aver presentato in primavera la collezione di gioielli in argento e perle d’acqua dolce, Pandora ha svelato ora le ultime novità: la collezione Pandora Heart e i gioielli ispirati alle streghe e regine cattive dei film d’animazione Disney.

Pandora Heart: il simbolo eterno dell’amore, reinventato

Nel 2000 Pandora ha lanciato il suo primo charm a forma di cuore in Argento Sterling 925, segnando con questo simbolo universale l’inizio di una storia d’amore lunga e profonda. Il cuore, oltre ad essere il simbolo per eccellenza dell’amore, è un segno di connessione personale e un modo per esprimere sentimenti autentici e significativi.

Con la collezione Pandora Heart il brand rende omaggio a questo design iconico, rinnovandolo per renderlo più audace, moderno e ancora più vicino al cuore di chi lo indossa. Prima di vedere nel dettaglio i gioielli della nuova collezione Pandora ti sveliamo un piccolo trucco per mantenerli sempre perfetti e splendenti, come nuovi. I gioielli realizzati in argento Sterling 925 possono subire delle alterazioni del colore nel tempo, se non vengono trattati in maniera corretta. Proteggili da sudore, creme, profumi e sole. Se perdono la loro lucentezza, poi, esistono dei metodi per pulire alla perfezione i bracciali Pandora, ad esempio usando il bicarbonato o un sapone neutro.

I nuovi charms Pandora Heart

Disponibili in due misure e due metalli, i nuovi charms Pandora a forma di cuore non sono solo un accessorio di moda, ma una tela bianca su cui ogni donna può scrivere la propria storia d’amore, amicizia o gratitudine. I charm Heart in Argento Sterling o in oro 14k sono la quintessenza dell’eleganza e della versatilità, perfetti per essere abbinati ad altri charm o indossati da soli per un look minimalista ma d’impatto.

La semplicità del cuore lo rende un gioiello senza tempo, e inoltre la possibilità di personalizzarlo con l’incisione di messaggi, date o simboli tramite il servizio di engraving offerto da Pandora lo trasforma in un accessorio unico e carico di significato.

Pandora, l’anello “Eternity Heart”

Questa collezione non è solo per chi ama l’idea di romanticismo, ma per chiunque voglia celebrare il proprio viaggio personale. Come il brand ama ricordare, ogni persona è il risultato di un collage di esperienze, persone e sentimenti. La nuova collezione Pandora Heart incarna proprio questa idea: un simbolo d’amore grande e audace, capace di raccontare storie intime e preziose.

Uno dei pezzi di spicco della collezione è l’anello “Eternity Heart”, disponibile in tre metalli: Argento Sterling, Oro 14k e Oro rosa. Può essere indossato da solo per un look raffinato, oppure puoi valorizzare l’anello con l’abbinamento giusto, ad esempio indossandolo insieme ad altri anelli impilati per creare una composizione che rifletta la tua individualità. Un gioiello perfetto per esprimere l’amore in tutte le sue forme, dall’amore romantico all’amore per se stessi.

Pandora x Disney Villains: il lato oscuro della magia

Oltre a celebrare l’amore con la collezione Heart, Pandora si avventura anche in un territorio più oscuro e intrigante con la collezione ispirata ai Disney Villains.

Una novità assoluta che conquista il cuore di chi ama i personaggi più enigmatici e complessi del mondo Disney. Da Malefica alla Regina Cattiva, da Crudelia De Mon alla Regina di Cuori, questa collezione trasforma le malvage della Disney in gioielli raffinati e dal fascino irresistibile.

I nuovi charm ispirati alle cattive delle favole

La magia oscura di Malefica prende vita in un charm in Argento Sterling 925. Questo gioiello, dettagliato con smalto nero applicato a mano, raffigura la strega malvagia con il suo iconico mantello e scettro.

Il tocco di classe? Il charm brilla al buio, evocando la potenza della magia nera che Malefica usa per dominare il suo regno. Un vero must-have per chi adora il fascino ambiguo di questo personaggio.

Anche la Regina Cattiva di Biancaneve è protagonista della nuova collezione Pandora con un charm pendente ispirato alla celebre mela avvelenata. La mela è realizzata in vetro di Murano rosso, avvolta da una forma a teschio placcata in oro 14k.

Un contrasto visivo che rappresenta perfettamente il dualismo tra bellezza e inganno, rendendo questo charm un gioiello affascinante e misterioso.

Per chi ama l’estro e la follia della Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, Pandora ha creato un charm decorato con un cristallo rosso a forma di cuore e inciso con la famosa frase “Off with their heads!” (“Tagliate loro la testa!”) sul retro.

Un omaggio perfetto a uno dei personaggi più eccentrici e drammatici della storia Disney, che aggiunge un tocco di personalità a qualsiasi braccialetto o collana.

Infine, non poteva mancare Crudelia De Mon, l’iconica villain con il suo stile inconfondibile e la sua ossessione per la moda. Il charm a lei dedicato è realizzato in Argento Sterling 925 e smaltato a mano per ricreare l’espressione crudele e sofisticata del suo viso.

Questo gioiello celebra la personalità audace di Crudelia, offrendo una combinazione perfetta di malizia e glamour.

L’anello della Regina Cattiva di Biancaneve

Specchio, specchio delle mie brame…Porta con te il fascino della Regina Cattiva di Biancaneve con l’anello Pandora a forma di cuore attraversato da un pugnale.

Impreziosito da un cristallo fucsia, realizzato a mano, questo gioiello si ispira a una delle più iconiche e temute villain Disney. Creato in Argento Sterling 925, è l’accessorio perfetto per chi vuole esprimere la propria bellezza con un tocco di determinazione.