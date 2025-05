Le anticipazioni per quanto riguarda la seconda stagione della nostra amata soap opera turca stanno arrivando e sono incredibili!

Ogni giorno, e non solamente, perché c’è anche un appuntamento in prime time a settimana, abbiamo modo di vedere Tradimento. Parliamo di una amatissima e super intrigata serie Turca che ha fatto letteralmente innamorare il pubblico che la segue da casa. Noi oggi ti vogliamo indicare che cosa vedremo nelle prossime puntate della seconda stagione.

Sembra che i colpi di scena visti fino ad oggi sono solamente l’inizio. Quindi, non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo nel dettaglio che cosa ci attende!

Kahraman viene a conoscenza delle verità sul padre

Purtroppo la nostra amatissima serie che arriva dalla Turchia è stata realizzata in solamente due serie, quindi, dato che abbiamo iniziato la messa in onda della seconda a breve potremmo trovarci senza più puntate. Ma per il momento è meglio non pensarci e concentrarci sul quello che vedremo a breve sul piccolo schermo.

Iniziamo dicendo che Nazan è molto arrabbiata quando scopre che la zia le ha nascosto la verità su Kahraman, ovvero che non è il figlio di Nurhan. Ma come mai lo ha fatto? Perché non voleva che il giovane sapesse di essere nato da una relazione fuori dal matrimonio. Ma lei non conosce il fortissimo dolore che prova Mualla.

Ecco quindi che Nazan l’affronta duramente per scoprire tutta la verità. La donna, a questo punto, non può fare altro che dire tutta la verità alla giovane. Mio marito è il padre di Kahraman, dice Mualla. Thair andava ad Ankara per lavoro molto spesso e proprio in questa città ha conosciuto una ballerina con il quale ha avuto una lunga relazione.

La giovane poi è rimasta in dolce attesa. Ma se questo fosse venuto fuori sarebbe stato uno scandalo. Kadriye ha partorito il figlio ma dopo solamente tre giorni lo ha abbandonato. Ecco quindi che Mualla lo va a prendere all’orfanotrofio e lo fa adottare alla sorella. Il suo nome vuol dire eroe e lui lo è stato veramente.

Questo, quindi, vuol dire che Kahraman e Behram sono fratelli e non cugini. Una vicenda molto dolorosa ma allo stesso tempo positiva perché quel bambino ha avuto modo di crescere in modo serena e dentro una famiglia dove lo amavano. Ma non sembrano fermarsi i colpi di scena, il motivo? In quel periodo Kadriye aveva anche una relazione con Senzai e potrebbe anche lui entrare in qualche modo nella vita di Kahraman.