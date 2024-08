Oroscopo: i tre segni più fortunati del week-end del 31 agosto

L’oroscopo ha in serbo delle buone notizie per tre segni zodiacali che, nel week-end del 31 agosto, saranno tra i più fortunati.

L’amore è spesso costellato di sorprese ed emozioni. Quando si tratta di sentimenti, gli astri possono rivelarsi ottimi alleati. Il week-end del 31 agosto 2024 è, ad esempio, in arrivo e con esso ci sono alcuni segni zodiacali che si troveranno, fortunatamente, sotto un cielo favorevole.

Illuminati da positività, riusciranno a vivere momenti speciali magari grazie a incontri romantici. Scopriamo, quindi, insieme quali saranno i segni più fortunati in amore nel prossimo finesettimana. Che siate dei single alla ricerca di amore o in una relazione che vuole magia, ecco cosa riservano le stelle.

I segni più fortunati del finesettimana: Gemelli

I Gemelli hanno vissuto un oroscopo della settimana fortunato. Le stelle sono, senza alcun dubbio, dalla parte dei nati sotto questo segno. Venere sta, infatti, tornando a farsi sentire in favore e sarà, dunque, un fine settimana dedicato alla passione. Le coppie che hanno avuto dei problemi sicuramente risolveranno e avranno la forza di ricominciare. Anche in famiglia le cose non sono state facili ma, fortunatamente, è tempo di chiarimenti.

Lavoro e salute andranno abbastanza bene: occorre, però, sempre cercare di mantenere la calma e, quasi certamente, arriveranno delle risposte positive. Venere, ad ogni modo, promette successi a chi si impegna e potrebbero esserci dei cambiamenti positivi dietro l’angolo.

L’oroscopo dei segni più fortunati del week-end: Acquario

Per gli Acquario si tratterà di giorni in cui ci si sentirà, decisamente, più rilassati. Con il suo transito, Venere garantirà un periodo migliore anche per le coppie di lunga data che non hanno trascorso un’estate particolarmente leggera. Se ci sono stati dei problemi in amore, quindi si risolveranno. Stelle a favore anche per chi è in cerca di un nuovo amore.

Buone notizie anche per il lavoro e la salute: c’è chi inizierà un nuovo lavoro, chi avrà una ripartenza energica e pienissima e chi stipulerà nuovi accordi, mentre anche la salute andrà bene.

Nuovi amori e passioni per i nati Vergine

Infine, dopo un agosto non particolarmente facile, i nati sotto il segno della Vergine avranno la possibilità di migliorare la situazione in casa: ci saranno, quindi, riappacificazioni in famiglia e in coppia e nuove possibilità di amori e passioni per i single. Quello della Vergine è stato uno dei segni più fortunati anche dello scorso week-end.

Sebbene lo stress sia alto, ci sono comunque delle soddisfazioni lavorative. Essendo fuori da un periodo negativo, sarete anche in grado di fare attenzione alla vostra forma fisica.