Il lusso al polso di Stefano De Martino: ecco quanto costa il suo orologio da sogno!

Stefano De Martino è ormai uno dei volti più amati della televisione italiana. Simpatico, elegante e sempre impeccabile, il conduttore di Affari Tuoi attira l’attenzione del pubblico non solo per il suo modo di condurre, ma anche per il suo stile distintivo. Uno degli accessori che non passa inosservato è il suo orologio, un dettaglio di classe che completa ogni suo outfit. Ma di che modello si tratta e, soprattutto, quanto costa? Scopriamolo insieme!

L’orologio di Stefano De Martino: un dettaglio che fa la differenza

Chi segue Affari Tuoi avrà notato che Stefano De Martino ha un look sempre curato nei minimi dettagli. Spesso lo vediamo con camicia bianca, pantaloni scuri e cravatta, a volte senza giacca per un tocco più informale. Ma c’è un accessorio che spicca su tutto: l’orologio al suo polso sinistro.

Presumibile che sia il Cartier Santos-Dumont, un modello elegante e iconico che ha conquistato molti appassionati di orologi di lusso. Questo segnatempo si distingue per la sua cassa in acciaio e il cinturino in pelle di alligatore scuro, fibbia ad ardiglione e numeri romani, un mix perfetto tra classe e sportività.

Ma veniamo alla domanda che tutti si fanno: quanto costa? Il prezzo varia a seconda delle dimensioni: si parte da circa 4.300 euro per il modello più piccolo, fino ad arrivare a 6.850 euro per la versione più grande. Un investimento importante, ma perfettamente in linea con l’eleganza e lo stile di Stefano De Martino.

Non è la prima volta che il conduttore si distingue per la sua passione per gli accessori di lusso. Più volte è stato fotografato con occhiali da sole firmati e abiti sartoriali, segno che ama curare ogni dettaglio del suo look. Si vocifera anche che abbia una collezione di orologi esclusivi, che include pezzi iconici di altri brand prestigiosi.

Stefano De Martino tra gossip e carriera

Oltre allo stile impeccabile, Stefano è spesso al centro del gossip. Dopo la fine della sua relazione con Belen Rodriguez, il pubblico è sempre attento a ogni suo passo. Di recente è stato avvistato in compagnia di una misteriosa donna, scatenando una serie di speculazioni sul suo nuovo possibile amore.

Nel frattempo, però, il conduttore sembra concentrato sulla sua carriera e sul successo del programma che conduce con grande professionalità.

Tornando all’orologio che indossa sempre al suo polso sinistro: non è solo un accessorio, ma un vero e proprio simbolo di classe e successo. La scelta di un modello così esclusivo conferma ancora una volta l’attenzione ai dettagli del conduttore, che anche fuori dagli studi televisivi si distingue per il suo gusto impeccabile.

