Olio di batana per capelli: che cos’è e a cosa serve

L’olio di batana è un alleato prezioso per la salute e la bellezza dei capelli. Si tratta di un modo per rinforzarli e nutrirli.

L’olio di batana sta prendendo sempre più campo nel mondo della bellezza e della cura dei capelli, grazie alle sue incredibili proprietà sia rigeneranti che nutrienti. Estratto dalla noce di un albero che si trova nelle foreste dell’Honduras, l’olio di batana è ricco di vitamine, acidi grassi e antiossidanti.

Si tratta di un ingrediente che rappresenta, quindi, un vero e proprio alleato per chi desidera capelli forti, lucenti e sani. Scopriamo, nel dettaglio, cos’è l’olio di batana e a cosa serve per la cura dei capelli.

Che cos’è l’olio di batana e a cosa serve

Ricco di proprietà e naturale, si può integrare all’haircare routine per riuscire a ottenere una chioma luminosa, lunga e sana. Come detto, si tratta dell’estratto della noce della palma americana, la Elaeis Oleifera, una varietà particolarmente diffusa in Brasile e Honduras. Applicando costantemente sui capelli questo olio, quest’ultimo garantisce dei risultati soddisfacenti.

I capelli diventano forti e più lunghi, grazie alla presenza degli acidi grassi omega-6 e degli acidi grassi omega-9. Questi, infatti, diminuiscono la perdita di idratazione. Sono presenti anche vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina C e vitamina D. Questo olio presenta, quindi, un’azione antiossidante, mentre la biotina è altrettanto importante per la salute dei capelli.

I benefici dell’olio di batana per capelli e come si usa

I benefici dell’olio di batana sono, per l’appunto, rivolti ai capelli. Nutre, infatti, i capelli, riparando le doppie punte e tutto in modo naturale. Si tratta di un olio che può essere applicato sull’intera lunghezza dei capelli, ma anche sul cuoio capelluto per ottenere dei bellissimi capelli spessi e forti stimolandone, inoltre, la crescita. L’olio di batana è ottimo anche per la caduta dei capelli e per la loro cura.

Si tratta di un rimedio naturale ottimo per la prevenzione della perdita di elasticità e della disidratazione. L’olio di batana è anche in grado di creare un leggero film protettivo, che protegge la chioma dall’inquinamento e dagli effetti dannosi dei raggi UV. Sono presenti anche tocotrienolo e tocoferolo, due antiossidanti che garantiscono un’azione protettiva. Applicandolo alle radici, invece, ha un effetto rinforzante. Sembra, inoltre, che possa far crescere i capelli più velocemente e che contrasti i capelli crespi, secchi e danneggiati.

Per usare il miglior olio di batana per capelli, questo deve essere diluito prima di poter essere applicato sui capelli. Si potrebbe diluire all’olio di jojoba, all’olio di cocco o all’olio di argan, solo per citarne qualcuno. L’olio di batana, infine, può essere applicato insieme a maschere o creme. Ricordate, infine, di sciacquare sempre abbondantemente dopo il vostro bagno d’olio per capelli.