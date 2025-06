Andiamo a scoprire le migliori offerte di giugno da cogliere al volo su Notino per quanto riguarda i prodotti di make up di tendenza quest’estate.

Come ogni mese ci sono tante novità che Notino lancia nel suo store online dove è possibile comprare a prezzi convenienti tanti tipo di cosmetici e profumi delle migliori marche. Ma non solo, perché è possibile cogliere al volo anche diverse promozioni così comprando dei prodotti se ne possono ricevere in regalo degli altri.

In questo caso siamo andati a sbirciare nel catalogo quali sono le offerte di giugno per quanto riguarda il make up e dobbiamo dire che Notino non delude. C’è un po’ di tutto tra fondotinta, correttori, rossetti, ombretti, mascara e qualsiasi altra cosa vi venga in mente.

E dal momento che con una minima spesa si può portare a casa un bel carrello di prodotti non vi resta che scoprire la nostra selezione, proseguite nella lettura e lasciatevi sorprendere!

Quali prodotti make up comprare a giugno approfittando delle offerte di Notino

È già arrivato il caldo e bisogna correre ai ripari per proteggere la pelle del viso e del corpo nel migliore dei modi, sicuramente tante di voi sanno già come truccarsi in estate e far durare il make up più a lungo, per cui andiamo subito a vedere le offerte Notino del mese di giugno.

Come accennato c’è l’imbarazzo della scelta e potrete trovare il cosmetico dei vostri desideri sfogliando tutte le pagine del catalogo, ad ogni modo la redazione di CheDonna ha selezionato i tre prodotti di cui vale la pena valutare l’acquisto. Siete pronte a scoprire quali sono?

Fondotinta L’Oréal Paris Accord Parfait con il 28% di sconto

In genere è venduto a 20 euro ma Notino ve lo propone a 14,40 euro, stiamo parlando del fondotinta liquido ad alta coprenza L’Oréal Paris Accord Parfait adatto a tutti i tipi di pelle, che protegge dagli agenti esterni e dalle radiazioni ultraviolette.

L’idratazione è garantita per 24 ore grazie alla presenza di vitamina E e B5. È un prodotto che si fonde perfettamente con la pelle evitando l’effetto maschera, la consistenza cremosa è piacevole e ha una lunga tenuta senza il pericolo di sbavature sui capi di abbigliamento. Altri fondotinta coprenti di qualità li trovate nella scheda.

Cipria Rimmel Stay Matte, ottimo prodotto low cost

Un prodotto di base low cost che è costa ancora meno grazie alle offerte Notino di giugno, potete perfezionare il make up con questa cipria opacizzante che fissa il trucco e si può stratificare. Risultato garantito anche sugli occhi prima di applicare l’ombretto e look perfetto per 9 ore. Il prezzo della cipria Rimmel Stay Matte è 4,20 euro al posto di 5,30, lo sconto applicato è del 20%.

La Beauty Box Notino Love Yourself

Infine segnaliamo la Beauty Box Notino – Love yourself per chi vuole fare un solo acquisto e portarsi a casa un cofanetto con tutto l’occorrente per prendersi cura della pelle del viso, del corpo e dei capelli. Contiene un totale di 10 prodotti adatti a tutti i tipi di pelle. Ed ecco cosa contiene:

Gel detergente viso da 150 ml NIVEA Derma Skin Clear

Dentifricio da 75 ml Signal White Now Time Correct

Siero rassodante intenso per il contorno occhi e le labbra da 5 ml Christian Laurent Édition De Luxe

Scrub delicato per il corpo da 295 ml Dove Bath Therapy Renew

Smalto rinforzante per unghie da 6 ml NOBEA Nail Care Diamond Strengthener Nail Polish

Shampoo per capelli rovinati e secchi da 250 ml Schwarzkopf Professional BC Bonacure Repair Rescue

Shampoo nutriente intenso per capelli brillanti e morbidi da 50 ml Wella Professionals Ultimate Smooth Shampoo

Maschera idratante e nutriente per capelli da 30 ml Wella Professionals Ultimate Smooth Mask

Siero in crema per capelli brillanti e morbidi da 200 ml TRESemmé Lamellar Shine

Trattamento rinforzante per capelli da 10 ml Aveda Botanical Repair™ Bond-Building Flash Treatment

La scatola è in vendita in offerta a un prezzo di 19,90 euro invece di minimo 29,30 ma va detto che tutti i prodotti al suo interno valgono, secondo la stima di Notino, quasi 68 euro. Approfittatene!