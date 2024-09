Non spendere decine di euro in quaderni: così li fai riciclando (e sono molto più belli)

Riciclo creativo, che passione! In questo modo possiamo creare dei bellissimi quaderni con materiali di recupero.

Al giorno d’oggi le famiglie spesso e volentieri sono costrette a fare i salti mortali per far quadrare il cerchio – il bilancio familiare nel nostro caso. Tra caro vita e caro affitti c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Un’altra spesa non di poco conto riguarda le spese scolastiche per i figli.

La politica dei bonus adottata dai governi di vario colore politico negli ultimi anni aiuta, ma certo non basta a coprire i tanti costi e le spese che le famiglie sono costrette ad affrontare. Libri, quaderni e materiale di cancelleria infatti non costano poco e sono imprescindibili per la formazione scolastica degli allievi.

Visto che parliamo di quaderni, possiamo abbinarli con le sacrosante esigenze di risparmio creando con le nostre mani dei bellissimi quaderni fai da te. Come fare? Non dovremo fare altro che procurarci dei fogli sparsi – quelli di cui magari stavamo pensando di disfarci – da riutilizzare per dare vita a dei quaderni rilegati a mano.

Come creare quaderni fai da te senza spendere decine di euro

Creare dei quaderni fai da te è un’operazione più facile di quello che pensiamo. Sono ideali per recuperare dei fogli sparsi e arruolarli alla causa del riciclo creativo. Facendoci aiutare dai nostri figli poi daremo loro modo di impratichirsi con le attività manuali (il che non fa mai male, anzi).

Rilegare i quaderni fai da te può sembrare un’operazione ostica da realizzare. Non è detto: con un po’ di metodo la cosa si può fare senza particolari problemi. Dovremo prima di tutto recuperare dei fogli puliti. Pieghiamoli poi a metà e sovrapponiamoli in modo da creare le pagine del quaderno.

A questo punto non dovremo fare altro che incollare la prima e l’ultima pagina su un foglio di cartoncino, a sua volta piegato a metà. Sara la copertina del nostro quaderno. Ora apriamo a metà il quaderno e pratichiamo due fori – ideale sarebbe farli con un perforatore a pinza singola – vicino all’estremità superiore e a quella inferiore.

Completiamo l’opera inserendo nei fori un sottile pezzo di spago. Infine chiudiamo con un nodino interno. Al posto dello spago possiamo usare anche un pezzo di nastro colorato da inserire nei due fori realizzato in precedenza. Chiudiamo con un bel fiocchetto. I forellini potranno essere anche più centrali, ma solo se il quaderno è composto davvero da pochi fogli (in caso contrario non reggerebbe).

Come metodo alternativo potremo praticare sei o sette forellini sul bordo esterno del quaderno prima di infilarci un nastrino e andare a chiudere con due nodi alle estremità. Volendo potremo usare anche la colla a caldo per il rilegare il nostro quaderno.