La nuova collezione di stivali NeroGiardini ti conquisterà: scopri alcuni dei modelli di tendenza, realizzati con pelli pregiate e lavorati artigianalmente, perfetti per ogni occasione.

Nelle sfilate autunno-inverno 2024-25 gli stivali sono stati i protagonisti indiscussi del guardaroba. Gli stivali di tendenza per questa stagione spaziano tra ispirazioni western, design contemporanei e dettagli raffinati. In questo contesto si distingue la nuova collezione di stivali di NeroGiardini, il marchio marchigiano di pelletteria noto per il suo impegno nella qualità artigianale e nel design innovativo. Ogni prodotto è 100% Made in Italy, realizzato con pelli pregiate e lavorato da un team di artigiani esperti che portano avanti la tradizione manifatturiera italiana.

Oltre alla nuova collezione di borse per l’autunno inverno, NeroGiardini propone calzature e stivali capaci di adattarsi a ogni stile e occasione, con un mix perfetto di comfort e tendenze attuali. Dall’ufficio al tempo libero, i modelli spiccano per cura nei dettagli, versatilità e personalità. Ecco 7 tra i modelli imperdibili della collezione di stivali NeroGiardini, e come abbinarli per essere sempre al passo con la moda.

NeroGiardini Premium Collection, gli stivali dorati

Gli stivali in pelle dorata della NeroGiardini Premium Collection sono il massimo del glamour. Con un tacco a spillo di 9,5 cm catturano l’attenzione grazie al loro effetto metallico, perfetto per le occasioni più speciali e per i party delle prossime festività.

Indossali con un abito lungo in seta per una cena elegante o con una mini in paillettes per brillare durante le feste. Per un look meno appariscente ma altrettanto d’effetto, abbinali a un completo nero minimal. Questi stivali sono una dichiarazione di stile in piena regola.

NeroGiardini, gli stivali sporty chic

Il mix di pelle e tessuto tecnico nero rende questi stivali della nuova collezione NeroGiardini un vero must-have per chi cerca praticità senza rinunciare al design. Il tacco a blocco di 4 cm e il fondo in gomma li rendono perfetti per affrontare giornate dinamiche e meteo incerto.

Abbinali a pantaloni cargo e un piumino oversize per uno stile urbano, oppure opta per una minigonna in ecopelle e un maglione cropped per un look che mescola femminilità e praticità. Resistenti e versatili, sono ideali anche per le giornate di pioggia.

La femminilità western dei texani

Gli stivali texani con tacco obliquo richiamano lo stile cowboy ma con un twist sofisticato. Ideali per chi ama uno stile deciso, sono perfetti per creare outfit originali e grintosi.

Provali con un abito midi floreale e una giacca in pelle per un look boho chic. Per un outfit più casual, abbinali a jeans skinny e camicia a quadri. Non deludono neppure con una gonna in denim e un maglione oversize, confermandosi un pezzo chiave del guardaroba.

La grinta dei Frye Boots

Gli storici stivali in pelle stile Frye, con punta quadrata, fascette e cerchio in metallo sul lato, sono un altro omaggio alle tendenze western di questa stagione rivisitate con un tocco contemporaneo. Il tacco di 5 cm dona slancio senza sacrificare la comodità, mentre i dettagli decorativi aggiungono a questo modello un carattere deciso e versatile.

Perfetti per chi ama mixare elementi casual e sofisticati, si abbinano con facilità a una gonna lunga plissettata e una giacca in pelle per un look boho chic, oppure a jeans a vita alta e una camicia morbida per un outfit dal sapore country metropolitano.

NeroGiardini, gli stivali per lo stile everyday

Gli stivali marroni con fondo in gomma e tacco a blocco di 5,5 cm della nuova collezione NeroGiardini combinano comodità e stile. La tonalità calda e il design essenziale li rendono perfetti per affrontare la stagione fredda.

Indossali con pantaloni culotte in lana e un cappotto lungo per un look sofisticato e metropolitano. Per un’occasione più informale, abbinali a leggings e un cardigan oversize. La zip laterale li rende pratici, mentre la robustezza del design garantisce durata e funzionalità.

Gli stivali con tacco a cono

Gli stivali in pelle con tacco a cono rappresentano l’essenza della femminilità moderna. La loro linea pulita li rende versatili e adatti a molteplici abbinamenti.

Per il giorno, indossali con un tailleur pantalone dal taglio maschile per un look da ufficio contemporaneo. Se preferisci un outfit più romantico, abbinali a una gonna plissettata e a un dolcevita aderente. Per la sera, opta per un abito in satin o un tubino nero, completando il tutto con accessori eleganti.

Un modello classico che non passa mai di moda

Last but not least, gli stivali in pelle nera con tacco a blocco di 7 cm sono un evergreen che non può mancare nel guardaroba. La loro linea essenziale li rende perfetti per passare dal giorno alla sera senza difficoltà.

Per un look casual ma curato, abbinali a un paio di jeans boyfriend e ad una camicia bianca. Se cerchi qualcosa di più raffinato, scegli un abito lungo a collo alto. Per una serata speciale, provali con una jumpsuit in velluto e una clutch preziosa.

Ogni modello della nuova collezione di stivali NeroGiardini riflette la passione del brand per il Made in Italy e la capacità di interpretare le ultime tendenze moda con classe e versatilità. L’impegno nella qualità, inoltre, non solo rende le calzature del brand confortevoli da indossare per tutta la giornata, ma le trasforma in un investimento intelligente. Grazie alla robustezza dei materiali e alla cura nella manifattura, un paio di stivali NeroGiardini non è solo una scelta di stile per questo autunno inverno, ma un alleato prezioso che accompagnerà il tuo guardaroba per molte stagioni a venire.