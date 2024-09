La nuova collezione di borse NeroGiardini unisce stile, funzionalità e materiali di alta qualità. Scopri forme iconiche e colori di tendenza per un look sempre impeccabile.

Nato nel cuore delle Marche negli anni ’70, NeroGiardini ha saputo fondere tradizione e innovazione creando scarpe, borse e accessori che parlano di eleganza senza tempo e di qualità impeccabile. Negli anni il brand si è affermato come un emblema di eccellenza.

Ogni borsa firmata NeroGiardini è il risultato di un design sofisticato e della meticolosa attenzione ai dettagli che caratterizza l’artigianato italiano, facendone un vero e proprio investimento in stile. Ogni stagione, le collezioni NeroGiardini catturano il meglio delle tendenze attuali, senza mai perdere di vista il classico appeal che ha reso questo marchio una garanzia di qualità e durata.

NeroGiardini, la nuova collezione di borse

NeroGiardini propone una collezione di borse che seguono le tendenze Autunno Inverno 2024 e coniuga l’essenzialità delle forme con la ricercatezza dei dettagli in una palette di colori che richiama i toni caldi e rassicuranti della stagione fredda. Questa collezione si rivolge a una donna dinamica e sofisticata, che desidera accessori pratici ma con un’anima raffinata.

Dalle forme morbide delle hobo bag alla funzionalità delle tote capienti, senza dimenticare le eleganti tracolline e le pochette da sera, NeroGiardini ha creato una collezione di borse adatte ad ogni personalità e che interpretano perfettamente le esigenze di stile contemporaneo. Vediamone alcuni.

NeroGiardini, le borse hobo

Il primo protagonista della collezione Autunno Inverno 2024 è la borsa hobo in pelle liscia, un accessorio iconico che si distingue per la sua semplicità raffinata. Disponibile in una gamma di tonalità classiche e naturali – nero, testa di moro, cuoio e torba – questa hobo è perfetta per la donna che cerca un accessorio versatile e senza tempo.

La chiusura a zip garantisce praticità, mentre la morbidezza della pelle liscia avvolge la silhouette della borsa in una sensazione tattile lussuosa. Perfetta per accompagnare un look casual-chic, questa borsa rappresenta un connubio perfetto tra stile e comfort. Ideale per le giornate in ufficio o per il weekend, questa hobo diventerà presto un must-have nel guardaroba di ogni donna che sa apprezzare i dettagli senza tempo.

Il fascino boho-chic della hobo in pelle scamosciata

Se sei alla ricerca di una borsa che trasmetta un’aria rilassata ma sofisticata, la borsa hobo in pelle scamosciata è la scelta perfetta. Il cinturino con fibbia logata aggiunge un tocco distintivo, mentre le tonalità calde del beige e del mou si sposano perfettamente con la stagione autunnale.

Questa borsa è l’emblema dello stile boho-chic rivisitato in chiave moderna, perfetta per accompagnare cappotti oversize o morbide maglie di cashmere. Portala con te nelle giornate informali, ma anche in occasioni lavorative che richiedono un look che sappia coniugare comfort e raffinatezza.

NeroGiardini, le borse tote

Una delle novità più interessanti della collezione è la borsa tote in materiale tecnico, una fusione perfetta di praticità e stile urbano. NeroGiardini ha scelto di aggiungere un twist sportivo-chic a questa tote, caratterizzata da una stampa all over e da due zip frontali che conferiscono un tocco moderno e funzionale.

Disponibile in beige con un inserto verticale scuro a contrasto o in testa di moro con un sorprendente dettaglio fucsia, questa borsa capiente e funzionale è perfetta per affrontare le giornate più frenetiche, senza mai perdere di vista lo stile.

La tote capiente, funzionale e raffinata

Quando si parla di praticità e capienza, la borsa tote nera di NeroGiardini è insuperabile. Questo modello essenziale, disponibile anche in una tonalità cuoio calda e versatile, è perfetto per chi ha bisogno di un accessorio ampio ma chic.

La silhouette pulita la rende un’opzione ideale per l’ufficio, ma anche per viaggi e giornate impegnative. È il tipo di borsa che può contenere tutto senza mai sembrare eccessiva, grazie a un design ben calibrato che coniuga funzionalità e stile impeccabile.

La borsa a spalla, praticità e stile

Per chi preferisce una borsa che offra la massima praticità senza sacrificare lo stile, la borsa a spalla di NeroGiardini è disponibile in nero, testa di moro e ecru.

Le sue dimensioni generose e il design funzionale la rendono perfetta per ogni occasione, dal lavoro agli impegni quotidiani, mentre i colori neutri la rendono facile da abbinare a qualsiasi outfit autunnale.

NeroGiardini, le borse a tracolla

NeroGiardini non rinuncia alla versatilità nemmeno con le borse più piccole. La borsa a tracolla in materiale tecnico, con stampa all over e disponibile in beige, nero o testa di moro, è il perfetto equilibrio tra glamour e praticità.

Leggera e funzionale, è ideale per chi ama la libertà di movimento senza rinunciare a un accessorio elegante. La tracolla regolabile e la chiusura sicura la rendono perfetta per un look da giorno dinamico, mentre la stampa discreta aggiunge un tocco di personalità.

La tracolla minimal e sofisticata

Per chi preferisce un design più essenziale, la borsa a tracolla beige, disponibile anche in cuoio, è l’opzione ideale. Pulita, minimale, con dettagli raffinati che non rubano la scena, questa borsa è perfetta per il quotidiano, dal lavoro all’aperitivo serale.

La dimensione compatta e la tracolla regolabile la rendono un accessorio funzionale e chic, ideale per chi ama uno stile discreto ma sempre impeccabile.

La tracollina lucida, un piccolo gioiello da portare anche a mano

Per la sera o le occasioni speciali, la tracollina lucida di NeroGiardini, disponibile in nero o beige, è l’accessorio che cattura l’attenzione.

Piccola ma di grande impatto, questa borsa dalle dimensioni ridotte può essere portata a mano o a tracolla, e la sua lucentezza naturale la rende perfetta per donare un tocco glam anche al look più semplice. Ideale per le serate in cui il minimalismo incontra il lusso.

NeroGiardini, la pochette satinata

La pochette satinata liscia, proposta in blu, marrone o torba, è una vera e propria ode all‘eleganza discreta. Morbida al tatto e con una finitura satinata che cattura la luce in modo sofisticato, questa borsa è perfetta per le serate più formali.

Semplice ma d’effetto, è l’accessorio che fa la differenza nei look più raffinati, aggiungendo un tocco di classe.

Lo zainetto, il compagno d’avventure urbano

Infine, lo zainetto nero con due zip frontali è la quintessenza della praticità urbana. Ideale per chi ama un look casual ma chic, questo zaino è la scelta ideale per chi è sempre in movimento.

Funzionale e dal design elegante, è la scelta perfetta per la donna che ha bisogno di portare con sé tutto il necessario, senza mai rinunciare allo stile.

NeroGiardini conferma ancora una volta di essere un brand che sa interpretare le esigenze della donna moderna, con classe e creatività con una collezione di borse per ogni stile e occasione.