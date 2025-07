Un naso troppo lungo può essere mimetizzato con dei tagli di capelli particolari, scopriamo quali sono quelli di tendenza che valorizzano il volto.

Non esistono difetti estetici ma solo caratteristiche, partiamo da questo presupposto per andare a vedere quali sono i tagli di capelli che stanno bene a chi ha un naso lungo. Gli hair stylist sono tutti concordi nel dire che non serve andare a tentativi per ottenere un ottimo risultato, bisogna solo avere le idee chiare.

Nascondere un naso lungo con make up e stratagemmi vari non è sempre necessario, si può incorniciare per mimetizzarlo, ridurlo come in una sorta di illusione ottica, renderlo meno “invadente” all’interno del volto con un semplice taglio di capelli adatto.

Ciò che è importante è tenere conto delle proporzioni del viso nella sua interezza e anche della forma. Detto questo siamo certi che non vedere l’ora di scegliere il giusto taglio di capelli che possa aiutare a portare un certo equilibrio nelle proporzioni del viso, distogliendo lo sguardo dal naso e portandolo altrove.

Quali sono i tagli di capelli da scegliere se si ha un naso lungo

Avere un naso importante può trasformarsi da un motivo di disagio in un particolare che vi rende uniche e bellissime. Sapere come far diventare quello che si percepisce come difetto in un elemento focale della propria figura è un po’ il trucco che può aumentare di tanto la propria autostima. Ecco che un semplice rinnovamento della chioma può essere la soluzione.

Curare il taglio dei capelli al fine di “mascherare il naso lungo” è la soluzione, oltre ovviamente a seguire i nostri suggerimenti nel tutorial per contouring e highlighting perfetto. L’effetto che si vuole ottenere è di accorciare la lunghezza del naso attraverso un gioco di proporzioni.

I parrucchieri sanno benissimo come fare a ottenere questo risultato ma dato che ora siete impazienti di sapere quali sono i tagli di tendenza per chi ha il naso lungo vi accontentiamo, li elenchiamo tutti di seguito.

Il naso lungo e, ancor più se aquilino, può essere camuffato scegliendo tagli di capelli dégradé, asimmetrici e con scalature importanti. Questi danno volume alla chioma e creano un contorno al viso che rimpicciolisce il naso.

Ciuffi e colore, il trucco per una chioma sempre in movimento

In particolare i ciuffi aiutano ad alleggerire l’immagine, andando a creare un effetto ottico che impedisce di focalizzare lo sguardo sulla lunghezza del naso.

Al contrario di un taglio dritto che punta l’attenzione proprio sul naso, il dégradé, ancor meglio se con un ciuffo sfrangiato o scalato e sempre in movimento, aiuta a fissare lo sguardo altrove e dona leggerezza alla parte centrale del viso.

Un risultato che potrete rendere ancora più efficace evitando le righe centrali ed optando, invece, per una laterale, magari a zig zag o in qualche modo irregolare. Inutile dire che colpi di luce, shatush e bayalage, in grado di illuminare il viso, di allargarlo e di cambiarne ancora una volta le proporzioni potranno essere bonus aggiuntivi da non sottovalutare.

Insomma, basta davvero poco per portare l’attenzione su altri particolari del viso come gli occhi o le labbra scegliendo tagli di capelli per un naso importante che in poche mosse non sarà più percepito come invadente.