Gli smalti rossi sono perfetti per tutto l’anno. Eleganti e senza tempo, vantano moltissime nuance tra cui poter scegliere.

Da sempre, il colore rosso è simbolo di passione, amore ed eleganza, oltre a essere protagonista indiscusso del Natale. Oltre al periodo natalizio, però, è possibile sfruttarlo tutto l’anno, perché è in grado di trasformare un look semplice in una vera e propria dichiarazione di stile.

Scopriamo insieme quali sono i migliori smalti rossi in commercio, gli irresistibili da non perdere per le amanti del mondo beauty.

Chanel Le Vernis Pirate, lo smalto rosso elegante

Chanel Le Vernis Pirate è lo smalto rosso elegante, di cui non potrete fare a meno. Un bellissimo rosso cremisi intenso, che si sposa alla perfezione con tutti i tipi di pelle (soprattutto quelle chiare). Smalto a lunga tenuta protettivo, riesce a prendersi cura delle unghie.

Con una nuova formula, include tra i suoi ingredienti eco-ceramidi di camelia di origine naturale. Dall’effetto super-brillante, è facilmente applicabile con il suo pennello piatto e largo. Questo smalto rappresenta un elemento di stile, che rispecchia appieno il brand Chanel.

CND Vinylux Oxblood, tra i migliori smalti per unghie dal colore rosso

CND Vinylux Oxblood è uno smalto che è in grado di garantire una durata impeccabile, abbastanza simile allo smalto gel. Dalla nuance rosso scuro profondo, presenta una punta di marrone. Questo smalto vanta una tipologia di asciugatura rapida, rinforzandosi alla luce naturale grazie alla sua formula brevettata.

Il rosso è un evergreen davvero intramontabile. Ovviamente, ne esistono di tonalità e sfumature diverse come questa. È perfetto per una manicure semplice, ma è anche un colore di smalto adatto alle unghie dei piedi.

Elegante rosso freddo, lo smalto KIKO

Dall’asciugatura rapida, questo smalto KIKO vanta una speciale formula che è in grado di fissare il colore in pochi secondi. Il finish brillante e il pack in vetro trasparente con logo KK lo rendono speciale. Il pennello, con le sue setole, facilita l’applicazione dello smalto.

Questo bellissimo smalto si adatta a ogni tipo di outfit, per chi desidera un aspetto curato in ogni dettaglio. La scelta della tipologia di rosso da indossare è soggettiva, ma le nuance più accese sono adatte alle unghie di media-lunghezza o corte. Le tonalità più calde e scure, invece, sono perfette per l’autunno e l’inverno: pensiamo ad, esempio, al bordeaux e al borgogna. Durante estate o primavera, è meglio optare per gradazioni chiare come il corallo. Scoprite i colori per lo smalto che si abbinano con tutto e il fascino dello smalto nero.