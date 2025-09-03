Il mento pronunciato può essere celato semplicemente ricorrendo al giusto make-up. Servono dei semplici passaggi per ottenere un viso armonioso.

Avere un mento pronunciato, per alcune persone, può essere motivo di grande disagio, soprattutto se si desiderano linee più morbide e meno evidenti. Per fortuna, ci sono alcuni metodi che possono fare la differenza. Sebbene sia una caratteristica affascinante e unica, se anche tu non ami in modo particolare il tuo mento e sogni da sempre di far sì che si noti meno, sarai felice di sapere che – come detto – ci sono dei trucchi per risolvere.

Il trucco può essere un alleato. Scopriamo qual è il trucco per un mento pronunciato che ti farà sembrare diversa in un attimo.

Come truccare un viso con mento pronunciato: passaggi e Contouring per un trucco perfetto

Ci sono passaggi e trucchi, come il Contouring, perfetti per cercare di equilibrare il viso, così da creare un aspetto armonioso senza necessità di interventi più drastici. Come truccare un viso con mento pronunciato, ad esempio? Come detto, il Contouring può aiutare nella creazione di ombre strategiche, essendo una tecnica che gioca con ombre e luci. Ecco i passaggi per un trucco perfetto, in caso di viso con mento pronunciato.

Prepara la pelle: il primo passo è quello di prepararla, utilizzando un primer per uniformare la pelle. Ricorri a un fondotinta, che si può adattare al tono della tua pelle, opaco e che possa creare una base omogenea e liscia. Fissa il tutto con una cipria. Ricorri al Contouring: per cercare di diminuire l’effetto da mento pronunciato, è la soluzione ideale. Usa, quindi, una crema contorno o una polvere opaca, che sia di circa un tono più scuro rispetto al fondotinta. Il prodotto va, quindi, applicato lungo la linea del mento da sfumare, in modo delicato, lateralmente e verso il basso. Il Contouring va applicato sfumando attentamente sulla zona inferiore del collo. Ricorri, quindi, al fondotinta più scuro sulla zona del mento. Applica l’illuminante: va applicato sui punti di altezza del viso e può essere in polvere o in crema. Pensa, ad esempio, agli zigomi, all’arco di Cupido e alla zona sotto l’arcata sopracciliare. L’illuminante porta l’attenzione lontano dal mento. La punta del mento deve restare in ombra per sembrare meno sporgente. Usa le sfumature: puoi usare un pennello o una spugnetta sui lati del viso e lungo il mento. Stendi cipria, terra e blush: alla fine, fissa tutto con una cipria, applicando una terra più scura rispetto all’incarnato della pelle e un blush illuminante sugli zigomi. Questo non va applicato eccessivamente vicino al mento. Valorizza lo sguardo: opta per un make-up luminoso per gli occhi, così da attirare l’attenzione sul tuo sguardo piuttosto che sul mento.

Questo make-up può creare un look equilibrato e armonioso, nascondendo un mento pronunciato. Oltre al trucco, è possibile ricorrere a un taglio di capelli che si fermi all’altezza del mento, in modo da incorniciare il viso. Detto ciò, anche il colore può fare molto: creare dei colpi di luce all’altezza del viso allargherà l’immagine, contribuendo a smussare il mento e ammorbidendo i lineamenti. Scopri anche come realizzare il Contouring in base alla forma del viso e i trucchi di Contouring e Highlighting che trasformeranno il tuo viso in pochi minuti.