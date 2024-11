La campagna Max Mara Holiday 2024 celebra non solo gli iconici cappotti, ma anche un’esclusiva selezione di must-have per le feste, dalla maglieria morbida e calda agli accessori in tessuto teddy.

Per le festività 2024 Max Mara ha lanciato la nuova campagna Holiday con una selezione esclusiva di capi e accessori che sprigiona gioia e spirito natalizio. Sin dal 1951 il marchio fondato da Achille Maramotti è sinonimo di stile, qualità e savoir-faire italiano. Con ogni nuova collezione la maison incarna l’essenza dell’eleganza senza tempo e celebra le donne attraverso capi iconici che trascendono le mode. Tra questi, i cappotti Max Mara, veri simboli di femminilità e raffinatezza, sono i protagonisti indiscussi.

Oltre ai leggendari cappotti Icon la nuova collezione FW24 include anche maglieria morbida e accogliente e accessori in tessuto teddy, perfetti per arricchire il guardaroba invernale con un tocco di glamour. Con capi pensati per illuminare ogni momento, dalle cene intime ai festeggiamenti più sfavillanti, la nuova campagna Holiday incarna l’essenza del Natale secondo Max Mara: calore, bellezza e stile senza tempo.

Max Mara, i capi più iconici nella campagna Holiday 2024

Il brand è diventato un pilastro della moda internazionale grazie alla sua capacità di unire tradizione sartoriale e innovazione, con un’estetica sofisticata e minimale. Tra i cappotti più riconoscibili di sempre, il 101801 è una vera leggenda nel mondo della moda. Sin dal suo debutto, questo capospalla ha catturato l’immaginazione delle donne per le sue proporzioni perfette e il design impeccabile. La vestibilità over e le maniche destrutturate lo rendono estremamente versatile, adatto a ogni occasione.

Il rever classico e il taglio sartoriale raccontano il know-how di Max Mara, mentre il tessuto pregiato garantisce comfort e durata. È il cappotto che si tramanda, un pezzo che non conosce il passare del tempo e che rappresenta il regalo perfetto per chi desidera un investimento in eleganza.

Quando si parla di statement piece, il Teddy Bear Icon Coat è in cima alla lista. Apparso per la prima volta nel 2013, ha conquistato immediatamente il cuore delle fashioniste e delle celebrità per il suo irresistibile mix di morbidezza e stile. Il tessuto effetto peluche non è solo caldo e confortevole, ma aggiunge anche un tocco giocoso al look, rendendolo perfetto per le festività.

Questo cappotto si adatta con facilità a qualsiasi contesto, dal lavoro alle serate eleganti, semplicemente cambiando gli accessori. È l’emblema della modernità e del lusso casual, per chi ama distinguersi con un capo unico.

Manuela Icon Coat, un altro cappotto must-have di Max Mara

Nella nuova collezione Max Mara, un cappotto che ogni donna sogna di avere nel proprio armadio. Con il suo taglio a vestaglia e il volume avvolgente, il Manuela Icon Coat unisce praticità e stile in modo straordinario. A prima vista appare essenziale, ma sono i dettagli a fare la differenza: la cintura in vita, le proporzioni studiate al millimetro e la qualità del tessuto lo rendono unico.

È facile da indossare, naturale nel movimento e incredibilmente versatile, perfetto sia con abiti midi che con pantaloni sartoriali. Una volta provato, diventa un compagno inseparabile per affrontare la stagione fredda con grazia e calore.

Il quiet luxury del Ludmilla Icon Coat

Il cappotto Ludmilla rappresenta l’essenza del lusso discreto. Realizzato in cashmere doppio di qualità superiore, il suo tessuto così soffice e lucente da sembrare raso è una coccola per i sensi. Le linee pulite e il taglio impeccabile parlano di un’eleganza che non ha bisogno di essere esibita.

È un cappotto per intenditrici, pensato per chi sa apprezzare i dettagli e desidera un capo raffinato, ma mai troppo ostentato. Perfetto per il giorno, si abbina altrettanto bene a look serali, conferendo un’aura di sofisticatezza a chi lo indossa.

Max Mara, la maglieria e accessori della nuova collezione

Oltre agli iconici cappotti, la nuova collezione Holiday 2024 di Max Mara include anche una selezione di maglieria e accessori pensati per arricchire il guardaroba invernale con dettagli caldi e glamour. Maglioni in lana e cashmere dalle linee morbide si affiancano a accessori in tessuto teddy che catturano l’attenzione. Sciarpe, cappelli e borse in questo materiale irresistibilmente soffice sono il regalo ideale per chi ama coniugare comfort e stile. Questi pezzi aggiungono un tocco giocoso al look, perfetti per accendere l’atmosfera delle feste.

Max Mara continua a celebrare l’eleganza femminile con capi che non seguono le mode, ma le anticipano e le superano: la nuova collezione Holiday 2024 è un inno alla bellezza e alla qualità, un invito a investire in pezzi che durano nel tempo e arricchiscono lo stile di chi li indossa. I cappotti Icon non sono semplici capispalla, sono simboli di un sogno che si rinnova a ogni stagione. Per chi cerca un regalo speciale o desidera concedersi un lusso intramontabile, Max Mara offre il meglio della tradizione sartoriale italiana con un tocco di magia natalizia.