La collezione Max Mara Bridal 2025 è un vero inno alla bellezza senza tempo e alla sartorialità italiana. Tra abiti, tute e tailleur ogni sposa può trovare il look perfetto per il suo giorno speciale.

Max Mara è un brand sinonimo di eleganza e qualità sartoriale senza tempo, e la sua collezione Bridal incarna perfettamente questi valori. Fondata nel 1951 da Achille Maramotti, la casa di moda italiana è famosa per il suo approccio raffinato e versatile al prêt-à-porter. Con Max Mara Bridal il brand porta la sua tradizione di lusso e stile nel mondo degli abiti da sposa, proponendo una collezione di capi pensati per le donne che vogliono sentirsi speciali nel loro giorno più importante.

La collezione da sposa Max Mara Bridal è un perfetto equilibrio tra tendenze contemporanee e tradizione. Ciascun modello è pensato per soddisfare le diverse personalità e stili delle spose di oggi combinando linee minimaliste, tessuti preziosi e dettagli sartoriali. La palette di colori si muove tra il classico bianco e delicate sfumature di cipria, che donano un tocco di freschezza e luminosità a ogni creazione.

Max Mara Bridal, la collezione di abiti da sposa

Le tendenze bridal per il 2025 puntano su una visione moderna e pulita, ma non mancano dettagli elaborati che arricchiscono le linee essenziali. Tessuti tridimensionali, tagli asimmetrici e silhouette scivolate dominano la scena, offrendo alle spose look che mixano eleganza e funzionalità. Max Mara abbraccia queste tendenze con una collezione che incarna il lusso discreto e l’artigianalità impeccabile.

La collezione Max Mara Bridal propone un’ampia gamma di modelli che spaziano da abiti strutturati e sartoriali a vestiti dalle linee più fluide e romantiche. Uno degli elementi distintivi è l’uso di tessuti di alta qualità, come la seta, il cady, il tulle e il satin, che donano ad ogni abito un tocco prezioso e raffinato. Ecco cinque modelli della nuova collezione di abiti da sposa Max Mara Bridal.

1) Abito fit & flare in cady

Questo abito lungo è realizzato in cady, un tessuto pregiato che dona struttura ma allo stesso tempo garantisce leggerezza. Le piccole maniche a kimono aggiungono un tocco moderno e sofisticato, mentre la gonna scivolata crea un effetto femminile e romantico.

Il dettaglio cut-out sul retro e la collana gioiello rimovibile ricamata con paillettes e cristalli lo rendono perfetto per la sposa che cerca un look contemporaneo con un pizzico di glamour.

2) Abito asimmetrico in gazar di seta

Se desideri un abito che combina eleganza classica e un tocco di modernità questo è il modello perfetto. La gonna asimmetrica, più corta sul davanti, regala un movimento fluido e dinamico.

Il corpetto con scollo dritto e spalline sottili valorizza il busto in modo delicato. La cintura in gros grain definisce la vita, donando un tocco di femminilità sofisticata.

3) Abito bustier in envers satin

Questo abito bustier lungo in satin opaco esprime tutta la femminilità di un look a colonna. Il dettaglio drappeggiato che arricchisce il décolleté e lo spacco laterale profondo aggiungono un’allure sensuale e moderna.

Per aggiungere un tocco di romanticismo si può optare per uno degli accessori della collezione, come un cerchietto in strass o con fiori in creponne di seta. La scelta perfetta per una sposa sicura di sé e sofisticata.

4) Abito slip dress in seta

La semplicità dell’abito slip dress, realizzato in seta georgette, è sinonimo di eleganza. La silhouette fluida, con le spalline sottili incrociate sulla schiena e l’ampio scollo a V, crea un look etereo e raffinato.

Un modello minimal chic e allo stesso tempo super femminile, arricchito da coppe ricamate con canottiglie tono su tono per regalare al look un tocco di luce discreto.

5) Abito monospalla in chiffon e cady

Per le spose che cercano qualcosa di unico, questo abito monospalla è l’opzione ideale. Il corpetto in chiffon plissé e la manica a pipistrello creano un effetto drammatico e sofisticato, mentre la gonna in cady segue una linea aderente e femminile.

La leggera coda sul retro aggiunge un tocco di teatralità che lo rende la scelta perfetta per un matrimonio serale.

Max Mara Bridal, le tute da sposa

Max Mara Bridal introduce anche delle alternativa per le spose che vogliono sfuggire ai tradizionali abiti da sposa, puntando sulle tute, un trend che si conferma anche per il 2025. Un esempio? La tuta smanicata in cady pesante che rappresenta la quintessenza della modernità.

La silhouette a vita alta e il motivo a contropiego creano volume e movimento, regalando un look che unisce comfort e stile. Il dettaglio a V sulla schiena e le tasche laterali aggiungono praticità senza compromettere l’eleganza.

Un altro modello è la tuta in envers satin lucido. Caratterizzata da un top con scollo all’americana e drappeggio sul davanti, questa tuta è la scelta ideale per una sposa che cerca qualcosa di raffinato e fuori dagli schemi. I pantaloni a palazzo e la cintura alta in satin opaco delineano la figura in modo armonioso, regalando un look chic e contemporaneo.

Tailleur e completi da sposa

Il tailleur da sposa rappresenta una scelta audace e sofisticata per la donna che vuole un look non convenzionale ma estremamente elegante. Il tailleur da sposa in microfaille craquelé della collezione di abiti da sposa Max Mara Bridal, composto da blazer, pantalone e top a fascia, si distingue per la sua texture stropicciata, che aggiunge un tocco moderno e dinamico.

Il blazer monopetto e il pantalone a vita alta con pinces conferiscono un aspetto sartoriale, perfetto per la sposa che cerca un’alternativa al classico abito da sposa. Se il tuo sogno è un look romantico e leggero il completo con gonna in tulle e blusa corta in raso è quello che fa per te. La gonna in tulle multistrato dona volume e movimento.

La blusa in raso pesante, impreziosita da un boa di piumem aggiunge un tocco giocoso e sofisticato. Un outfit perfetto per una sposa che vuole distinguersi con un look originale e sognante.

Accessori e dettagli

Ogni abito da sposa Max Mara è impreziosito da una vasta gamma di accessori pensati per completare il look nuziale con stile. Veli leggeri, stole in creponne di seta, cinture ricamate e cerchietti con piume sono solo alcuni dei dettagli che aggiungono un tocco finale a ogni outfit. Le scarpe da sposa, eleganti e raffinate, sono progettate per garantire comfort senza rinunciare alla bellezza.

E per le spose più audaci Max Mara Bridal propone una chicca imperdibile: la biker jacket in nappa, perfetta per essere abbinata a un abito minimal o a un completo contemporaneo. Con la sua zip asimmetrica e i dettagli in metallo, la giacca aggiunge un tocco rock e moderno che farà sicuramente colpo!