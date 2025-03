Massaggio drenante alle gambe, come farlo da sole? Il segreto per gambe leggere in pochi minuti

Quando il gonfiore, la pesantezza e la ritenzione idrica non vogliono proprio abbandonarti, è arrivato il momento di un bel massaggio che sia in grado di rigenerarti e regalarti un po’ di leggerezza.

Avere delle gambe toniche e leggere è un sogno di molte donne. Soprattutto dopo una lunga giornata seduti o in piedi, il massaggio drenante può essere uno dei rimedi più efficaci per contrastare la ritenzione idrica, migliorando la circolazione sanguigna.

Ma è possibile fare un massaggio drenante alle gambe comodamente a casa? Scopriamo come fare un massaggio drenante alle gambe da sole, per avere delle gambe leggere in pochi minuti.

Come fare un massaggio drenante gambe fai-da-te

Un massaggio drenante fai-da-te è facile da fare comodamente a casa, senza dover ricorrere a trattamenti costosi. Si tratta di un massaggio che stimola il sistema linfatico e che aiuta a diminuire il gonfiore nelle gambe e la sensazione di pesantezza. Ecco come fare.

Prepara la pelle: prima di tutto, occorre preparare la pelle applicando un olio o una crema drenante. Opta per un prodotto che agevoli la circolazione, massaggiando delicatamente gambe, caviglie e cosce. Fai i movimenti giusti: quando inizi a massaggiare, dal basso verso l’alto, non dimenticare che i movimenti devono sempre andare nella stessa direzione. Devi, inoltre, esercitare delle pressioni continue, facendo in modo di creare dei movimenti fluidi e senza interruzioni. I punti da stimolare sono il tendine d’Achille, le ginocchia e la zona inguinale. Munisciti di una crema per massaggi o di olio di mandorle e comincia facendo una leggera pressione, per cercare di capire i punti giusti e iniziare a drenare. Prima fai pressione sui singoli punti e, poi, alterna con una serie di movimenti rotatori, dal basso verso l’alto lungo tutta la gamba. Premi e lascia il punto dietro la caviglia, effettuando una pressione verso l’alto. Premi nel mezzo del polpaccio, ripetendo tre volte per tre serie ed effettuando le pressioni verso l’alto e l’esterno. Fai movimenti profondi e lenti. Stimola la circolazione: con un massaggio circolare per le ginocchia, puoi favorire il drenaggio eseguendo piccoli movimenti circolari – per l’appunto – con le dita. Questo, ovviamente, può aiutarti a stimolare la circolazione liberandoti dai liquidi in eccesso. Premi con il pollice verso la rotula e continua, alternando pollice sinistro e pollice destro. Parti dal ginocchio e procedi lungo la coscia, dirigendoti verso il vaso linfatico dell’inguine. Premi con energia, ma non con troppa forza. Usa poi entrambe le mani: parti dal ginocchio, avvolgendo via via la coscia con una pressione verso l’alto e ripeti tre pressioni per tre serie.

Fare una corretta attività fisica, poi, contribuisce a un generale benessere psicofisico e incrementa l’efficacia dei massaggi. Con questi semplici metodi, puoi ottenere un miglioramento della circolazione, dicendo addio alla sensazione di pesantezza alle gambe! Scopri anche il massaggio antirughe per il viso fai-da-te e i passaggi per un massaggio drenante alle gambe da fare a casa.