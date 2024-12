I massaggi facciali antirughe sono l’ideale per un effetto antiage, oltre che per rilassare la pelle prima di dormire.

I massaggi per il viso possono essere un ottimo modo per contrastare alcuni problemi come, ad esempio, la comparsa delle prime rughe o le occhiaie. Un bel massaggio antirughe per il viso è un’ottima tecnica, per cercare di migliorare l’aspetto della pelle in modo naturale.

I massaggi facciali aiutano, per l’appunto, a rilassare i muscoli facciali, stimolando la circolazione sanguigna e la circolazione linfatica. Scopriamo di più sul massaggio antirughe per il viso fai-da-te e quali sono le migliori tecniche per massaggi facciali antiage.

Il massaggio viso antirughe giapponese fai-da-te che funziona

I massaggi antirughe per il viso favoriscono anche l’ossigenazione della pelle, agevolando il naturale processo di rigenerazione. Grazie a questi, è possibile ottenere una pelle levigata e luminosa, contrastando – come detto – la formazione delle rughe. Il massaggio viso antirughe giapponese fai-da-te, ad esempio – noto anche come Asahi – è, per l’appunto, una tecnica tradizionale che rilassa i muscoli facciali, con dei movimenti veloci e delicati.



Si tratta di movimenti che si esercitano con una pressione dolce e a tratti più intensa, utilizzando pollici, dita e palmo delle mani. È possibile iniziare il massaggio con dei movimenti circolari sulla fronte scendendo, poi, sulle guance, il collo e il mento. Si tratta di un massaggio che migliora la microcircolazione, tonifica i muscoli del viso ed evita, dunque, anche i ristagni contrastando le occhiaie.

Massaggio viso lifting antirughe: come si fa

Il massaggio viso, con effetto lifting, è ottimo per tonificare i tessuti e diminuire le rughe, visibilmente. È un modo semplice ed economico per potersi prendere cura del viso e della pelle. Per eseguirlo, vi basterà aiutarvi con una crema o un olio idratante per eseguire il massaggio facciale. Per cominciare, quindi, applicate un po’ di prodotto sulla pelle pulita, effettuando dei movimenti circolari partendo dal basso verso l’alto per un effetto lifting.



Così facendo, stimolerete l’assorbimento del prodotto e, di conseguenza, la circolazione. Concentratevi, quindi, sulle zone più critiche come il contorno occhi, la fronte e anche la zona del naso, in cui le rughe tendono a formarsi di più. Con la punta delle dita, picchiettate delicatamente lungo tutto il viso per stimolare anche la produzione di collagene e migliorare l’elasticità della pelle. I movimenti devono essere decisi, ma leggeri senza esercitare troppa pressione così da non irritare la pelle.

Tutorial del massaggio facciale antiage contro le occhiaie

Infine, chi soffre di occhiaie potrebbe essere alla ricerca di un massaggio viso più adeguato. Anche in questo caso, è consigliabile lavorare delicatamente sotto la zona degli occhi, iniziando con movimenti circolari dall’interno verso l’esterno applicando una crema o un olio per contorno occhi. Questo tipo di massaggio aiuta il drenaggio dei liquidi in eccesso, che sono causa di gonfiore.



Anche in questo caso, è consigliabile fare dei picchiettamenti leggeri cercando di non esercitare troppa pressione sulle zone delicate. Iniziate, ad ogni modo, massaggiando dalla base del collo verso l’alto, poi dal centro del viso verso l’esterno e, con i palmi aperti, dal mento verso la mandibola. Tra i movimenti da fare, cercate anche di picchiettare le guance e con gli indici la zona, per l’appunto, del contorno occhi. Provate i massaggi al viso prima di coricarvi, in quanto favoriscono il riposo notturno. Scoprite anche il massaggio drenante alle gambe da fare a casa e come prevenire le rughe dormendo.