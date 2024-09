Maria De Filippi, stoccata a Milly Carlucci: la decisione sfida la Rai

Due storiche concorrenti combattono per la conquista del podio degli ascolti: Maria De Filippi sfida Milly Carlucci.

Maria De Filippi e Milly Carlucci torneranno presto sul piccolo schermo con i loro programmi di punta. Per il momento i format condotti da colei che è stata ribattezzata “la regina della tv” sembrano imbattibili.

La verità è che la conduttrice è molto abile su diversi aspetti. A volte è sufficiente analizzare la messa in onda prevista dai palinsesti per giocare d’anticipo.

Maria De Filippi gioca di anticipo su Milly Carlucci

Associare un volto alla casa di produzione televisiva di proprietà dei Berlusconi ed uno al canale pubblico è semplice: Maria De Filippi e Milly Carlucci. La padrona di casa di Canale 5 non è estranea alla concorrenza con alcuni degli storici collaboratori di Mamma Rai, sembra tuttavia che questa volta abbia superato sé stessa. Da ben cinque edizioni, il sabato sera è dominato soprattutto dalle puntate di Tu si que vales! (un facsimile di Italia’s Got Talent).

I protagonisti sono Giulia Stabili, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni nel ruolo di conduttori ed ovviamente Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi in veste di giurati. Per concludere, non possiamo non citare Sabrina Ferilli, la quale anche quest’anno rappresenterà il pensiero popolare. È doveroso sottolineare come anche Milly Carlucci vanti delle personalità particolarmente abili nel potenziale coinvolgimento dei telespettatori: nella giuria di Ballando con le stelle ritroveremo Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino ed Iva Zazzaroni.

Nel corso delle stagioni televisive precedenti, Milly Carlucci non è mai riuscita a superare Maria De Filippi in merito al flusso di ascolti registrato in occasione delle puntate. Una conseguenza del processo di fidelizzazione del pubblico, nella quale la “regina della tv” non sembra avere eguali. Talvolta infatti, è solo una questione di programmazione. Tu si que vales! infatti tornerà sul piccolo schermo sabato 21 settembre, mentre Ballando con le stelle vedrà la prima puntata della nuova edizione sabato 28 settembre.

La conduttrice di Canale 5 così raggiungerà il pubblico prima di Milly Carlucci, incuriosendo i telespettatori che accenderanno la televisione in quella fascia oraria. Il ritardo nei palinsesti potrebbe costare caro al format prodotto da Mamma Rai, in quanto ciò significa puntare ad un pubblico che già si è interfacciato inevitabilmente con Tu si que vales!. Maria De Filippi gioca in anticipo sulla concorrenza, così come accade per molti altri programmi, finendo per risultare storicamente la favorita.