Eyeliner bianco: a chi sta bene e come usarlo

Nel mondo del make-up, l’eyeliner bianco è uno degli alleati perfetti che risalta tutti i tipi di occhi e si sposa a tutti gli outfit.

Ormai must-have nel mondo del make-up, gli eyeliner sono disponibili in diversi colori. Si va dal tradizionale nero ai colori pastello, passando per un classico senza tempo come il bianco. Gli eyeliner sono in grado di trasformare lo sguardo, dando vita a look affascinanti e unici che esaltino gli occhi.

Il tutto va, ovviamente, armonizzato con gli outfit. Come detto, l’eyeliner è uno dei migliori amici delle donne. Da anni, siamo abituate al trend dell’eyeliner nero ma, negli ultimi tempi, ci siamo appassionate agli eyeliner colorati come quello bianco. Scopriamo insieme a chi sta bene l’eyeliner bianco e come usarlo.

Eyeliner bianco: a chi sta bene

L’eyeliner bianco è l’ideale per la creazione di look semplici e può, ovviamente, essere abbinato a molti colori. Per quanto riguarda gli abbinamenti è, quindi, un alleato perfetto. In grado di illuminare lo sguardo accentuandone l’intensità, è un colore che sta bene con tutti i tipi di carnagione e tutti i tipi di colore degli occhi. È, però, sconsigliato a chi ha degli occhi sporgenti o grandi, perché questa nuance enfatizza queste caratteristiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)



Senza alcun dubbio, inoltre, l’eyeliner bianco è perfetto per essere sfruttato durante la stagione autunnale e anche durante la stagione invernale. Il bianco è, infatti, uno dei colori perfetti per le stagioni fredde. Come detto, si sposa anche con tutti i tipi di outfit proprio come il nero.

Trucco dell’eyeliner bianco: come usarlo e dove

Per quanto riguarda il trucco dell’eyeliner bianco, il tratto va disegnato lungo la rima interna degli occhi per ottenere profondità. In alternativa, può essere creato un punto luce applicandolo sotto l’arcata sopracciliare. Se siete più pratiche, potete ottenere un look ancora più di effetto per una serata speciale disegnando una decorazione come una spirale o un fiore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid)



Il modo più diffuso per utilizzare l’eyeliner bianco è, naturalmente, quello di creare una coda allungata verso l’esterno degli occhi. Con questa tecnica, infatti, non si sbaglia mai. Potrebbe, però, capitare che il trucco non duri a lungo. Come fare, quindi? Prima dell’applicazione dell’eyeliner, potreste ricorrere a un primer su entrambe le palpebre: così facendo, infatti, il trucco dovrebbe rimanere al meglio per diverse ore.