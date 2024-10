Locali VIP a Roma: dove andare dopocena per una serata tra star

Ci sono locali a Roma, dove è possibile incontrare le star del mondo dello spettacolo e non solo. Ecco alcuni di quelli più in voga.

Roma è una delle città più belle del mondo. Ricca di storia, monumenti, cultura e cibo buonissimo, la Città Eterna è conosciuta in tutto il mondo anche e soprattutto per la Dolce Vita. Per le strade e i locali di notturni di Roma, è possibile fare degli incontri con i personaggi della televisione, del mondo del cinema e della musica.

Quando il sole tramonta, la vita romana si anima di suoni, colori e luci nei suoi locali esclusivi. Scopriamo insieme alcuni dei locali VIP a Roma, dove eleganza e glamour si fondono. Ecco dove andare dopocena per una serata tra star e un’atmosfera di esclusività.

Locali VIP dopocena a Roma: Harry’s Bar e The Deer Club tra i locali notturni

L’Harry’s Bar è uno dei locali più noti di Roma. Famoso per la sua eleganza e per l’ambiente raffinato, è spesso frequentato da celebrità, persone influenti e imprenditori. Qui è possibile consumare cocktail sofisticati e vivere un’esperienza di alta classe. La sua storia risale agli anni Cinquanta. Si tratta del leggendario locale diventato icona della Dolce Vita, dove Frank Sinatra suonava il piano e dove – come detto – ancora oggi puoi incontrare le star.

The Deer Club è uno dei locali più chic di Roma. Qui è presente una terrazza con la vista sul Lungo Tevere e sul sito archeologico degli Stabula Augusti. Dalla clientela abbastanza variegata – che include turisti, romani e star – anche questo locale è particolarmente apprezzato per i suoi drink e per il fatto di essere molto frequentato dalle persone del mondo dello spettacolo e anche della moda.

Locali a Roma per un dopocena con musica: Piper, Jackie O’ e Alexanderplatz Jazz Club

Tra i locali a Roma per un dopocena con musica, non si può non menzionare il famosissimo Piper. Il Piper è un locale storico, che è stato fondato nel 1965 e che ha avuto un ruolo molto importante nella scena musicale della capitale. Ancora oggi, è un punto di riferimento per diverse generazioni di musicisti e artisti, ospitando musica dal vivo ed eventi speciali. Nel corso degli anni, ha ospitato cantanti sia di fama nazionale che internazionale.

Infine, parlando di locali con musica dal vivo, sono da menzionare il Jackie O’ e l’Alexanderplatz Jazz Club. Il primo è un famoso locale notturno, che offre eventi, buon cibo e musica: anche questo è un locale storico della Città Eterna. C’è, poi, l’Alexanderplatz Jazz Club, che è uno dei più rinomati di una Roma romantica, nonché il più antico d’Italia, per chi – ovviamente – ama la musica jazz. Qui si tengono concerti dal vivo con artisti sia internazionali che nazionali, in un ambiente accogliente e intimo.