Le ex protagoniste di Temptation Island in vacanza insieme: il video bomba sui social

Alcune delle ex protagoniste più amate di Temptation Island hanno creato un legame così forte da decidere di fare le vacanze insieme.

Alle frecce nella ricchissima faretra di Maria De Filippi si è aggiunto ormai in pianta stabile anche il reality dei sentimenti Temptation Island. La regina di Mediaset adesso detiene tutto il ciclo delle relazioni, dopo Uomini e Donne in cui si fa spazio all’innamoramento e C’è Posta per te che prova a rimettere insieme i cocci di relazioni ormai rotte, adesso c’è un programma che analizza l’effetto delle tentazioni su coppie la cui stabilità è già minata dal dubbio o dal conflitto.

L’idea di questa trasmissione si basa sulla consapevolezza che ciò che davvero è complesso nelle dinamiche relazionali è mantenere viva la fiamma e alimentare costantemente stima e reciproca fiducia. Per farlo si accolgono protagonisti che vogliono capire se la strada scelta sia quella corretta prima che sia troppo tardi e che in una situazione limite vengono tentati e spronati a cercare altre opzioni.

Inevitabile che in un simile contesto le coppie si rompano, ma anche che si possano creare nuove relazioni – detto che spesso non durano perché è complesso far funzionare qualcosa che nasce come reazione ad un disagio – e sono proprio queste due dinamiche che fanno ottenere a Temptation Island ascolti decisamente alti.

C’è un’altra dinamica però che si sta palesando in questi giorni e che forse non era stata preventivata, la nascita di una sincera amicizia. Il vivere un’esperienza forte insieme a delle persone crea sempre un legame particolare, non è escluso dunque che da questa vicinanza non si possa creare un vero e proprio rapporto ed è ciò che stanno cercando di fare le ex protagoniste dell’ultima edizione.

Temptation Island: le fidanzate dell’ultima edizione sono tutte insieme in vacanza

L’ultima edizione di Temptation Island, andata in onda a luglio 2024, ha probabilmente visto il più alto tasso di insoddisfazione e rotture da quando la trasmissione è iniziata. A rimanere deluse dai comportamenti dei propri partner sono state soprattutto le fidanzate, le quali sono riuscite al contempo a farsi forza l’un l’altra durante tutto il periodo di permanenza a Is Morus Relais.

Qualche giorno fa una di loro aveva pubblicato un breve video in cui annunciava che la tanto attesa reunion si era effettivamente concretizzata ed in cui mostrava tutte le fidanzate che avevano accettato l’invito. In quel momento non era chiaro che non si trattasse semplicemente di una colazione, ma da ulteriori video abbiamo appreso che le ex protagoniste hanno proprio deciso di fare una vacanza insieme.

In uno degli ultimi le vediamo tutte sorridenti e divertite mentre ballano sulle note di ‘Sesso e Samba’ di Gaia e Tony Effe, come a voler dimostrare che in questo loro viaggio ci sarà spazio per il divertimento. La location scelta, d’altronde, è una delle più “Hot” dell’estate italiana, ovvero Riccione.