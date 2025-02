Come curare le labbra ustionate: scopri i rimedi che funzionano subito

Può capitare di ustionarsi le labbra con il sole o un cibo caldo. Si tratta di un incidente comune. Fortunatamente, esistono rimedi top per eliminare le bruciature velocemente.

Le labbra sono una parte del corpo particolarmente delicata. Purtroppo può, facilmente, subire dei danni a causa dell’esposizione al sole, al contatto con sostanze irritanti e ai cibi troppo caldi. Quando capita che le labbra si ustionino, dolore e bruciore possono diventare insopportabili. Esistono, ad ogni modo, dei rimedi naturali efficaci che possono aiutare ad avere sollievo immediato.

Mettendoli in pratica si agevola, infatti, il processo di guarigione. Scopriamo insieme come curare le labbra ustionate e i rimedi che funzionano subito.

I rimedi naturali per scottatura delle labbra bruciate dal sole o con acqua bollente: aloe vera e camomilla

Le labbra sono una delle parti più sensibili del corpo. In questa zona del viso, la pelle è molto sottile e delicata. I rischi maggiori si corrono, ad esempio, in estate con l’esposizione prolungata al sole. In questo caso, è buona abitudine applicare un velo uniforme di un lip balm specifico per contrastare l’azione dannosa dei raggi ultravioletti. Senza una protezione adeguata, si possono avere diversi effetti collaterali, tra i quali l’herpes labiale. Ma il sole non è l’unico nemico delle labbra: potrebbe, ad esempio, capitare di scottarsi con l’acqua bollente di tisane e minestre da gustare, rigorosamente, fumanti. Basta una piccola distrazione e le conseguenze sono dietro l’angolo! Scottarsi le labbra per un cibo troppo caldo è un fastidio tremendo. La mucosa interna del labbro inferiore è più soggetta a ustione.

Quando capita, la bocca si infiamma, tira e diventa secca e, a ciò, si somma la formazione di piccole vesciche bianche contenenti del liquido trasparente, pronte a rompersi da un momento all’altro. Ci si dovrebbe fermare un attimo prima di portare alla bocca un cibo fumante. Spesso, però, si commettono degli errori per la fretta di mangiare un boccone al volo, magari prima di rientrare in ufficio. Ed è così che le labbra si scottano! Fortunatamente, si può risolvere. Prima di tutto, è da provare l’aloe vera che è un toccasana per le labbra ustionate. Puoi usare sia il gel puro, oppure il succo estratto da una foglia fresca. Applica il prodotto sulla zona indolenzita, massaggiando delicatamente. Il sollievo è immediato! Se usi il gel, ricorda di conservarlo in frigorifero.

Anche un impacco di camomilla va bene: metti in infusione una bustina di camomilla in acqua calda. Una volta pronto, l’infuso va fatto raffreddare, va filtrato e messo in frigorifero per circa due ore. Dopodiché, è pronto per essere usato: applicalo sulle zone ustionate, aiutandoti con un dischetto di cotone idrofilo. La camomilla ha ottima proprietà lenitive e decongestionanti.

Labbra bruciate dal cibo: curare l’ustione con avena e altri rimedi

Puoi preparare in casa della pasta all’avena, mettendola a cuocere e lasciandola raffreddare. Puoi, poi, applicarla sulle labbra una volta al giorno. Lasciala agire per 1-2 minuti e poi risciacqua. L’avena è un ottimo rimedio green per le scottature! Ti sarà di grande aiuto per curare le labbra. Anche un impacco freddo velocizza il processo di guarigione. Ecco come farlo: prendi un panno pulito e mettilo in ammollo in un contenitore riempito di acqua molto fredda. Poi tiralo fuori, strizzalo e sistemalo sulle labbra doloranti. Tienilo così, fino a quando non sarà diventato “caldo”. Questo rimedio della nonna ti darà un sollievo immediato.

Se tutto ciò non dovesse bastare, ricorri a un balsamo labbra: devi usare un lip repair balm con proprietà lenitive, emollienti e cicatrizzanti. I migliori sono quelli a base di burro di cacao. I balsami labbra sono disponibili come creme, paste e tubetti. Scegline uno delle consistenza che preferisci e applicalo sulle zone ustionate. Devi rinnovare lo strato protettivo ogni volta che va via. Potresti utilizzare anche una pomata antibiotica, se hai delle vesciche aperte sulle labbra. Chiedi consiglio al tuo medico, che saprà consigliarti un prodotto specifico. Gli unguenti, per esempio, sono molto efficaci. Stendi un velo uniforme di prodotto, 1-2 volte al giorno, in base alle indicazioni del foglietto illustrativo.

Un consiglio: se ti sei scottata le labbra e sei in fase di guarigione, cerca di truccarle il meno possibile. La pelle ha bisogno di “respirare”, per poter assimilare meglio i prodotti curativi. Se proprio non vuoi rinunciare al trucco labbra, allora applica al massimo un lip balm colorato. Scopri di più anche sulle labbra screpolate.