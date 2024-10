BACI BACI, nella collezione autunnale, vede protagonista lo stick liquirizia con burro di cacao di Bottega Verde.

La collezione BACI BACI di Bottega Verde si arricchisce, con l’arrivo dell’autunno, di alcune novità che promettono di conquistare davvero le amanti del mondo make-up e bellezza. In particolare, lo stick PH reagente liquirizia con burro di cacao è la vera chicca, che unisce il gusto della liquirizia al burro di cacao creando un equilibrio davvero al top.

Opzione vincente per l’autunno, scopriamo insieme di più sulla collezione BACI BACI di Bottega Verde e, in particolare, sullo stick PH reagente liquirizia con burro di cacao.

BACI BACI, lo stick alla liquirizia con burro di cacao

Se siete alla ricerca di quel tocco in più per un look glam tutto autunnale, lo stick alla liquirizia della collezione BACI BACI di Bottega Verde è quello che fa al caso vostro. Profumato alla liquirizia e con burro di cacao, garantisce delle labbra morbide agendo sul PH della pelle in modo delicato. Oltre a colorare in modo naturale le labbra, questo prodotto vanta proprietà protettive ed emollienti grazie ai suoi ingredienti.

Una volta applicato, il colore del rossetto è a lunga durata. Della collezione fanno parte anche altri prodotti Bottega Verde tra make-up e skincare che servono, per l’appunto, a rendere le labbra morbide e setose.

Scrub labbra mango e papaya, jelly stick olio di camelia, maschera labbra burro di karité, gloss olio di avocado e peperoncino e nutrioil labbra papaya e rosa canina

Parlando degli altri prodotti, lo scrub labbra con mango e papaya e il PH jelly stick con olio di camelia sono due dei migliori ma, della collezione, fanno parte anche la maschera labbra con burro di karité e acido ialuronico, il gloss dall’effetto volumizzante con olio di avocado e peperoncino e il nutrioil labbra con olio di papaya e rosa canina.

Le formule di tutti i prodotti della collezione BACI BACI di Bottega Verde vantano formule vegane, senza parabeni, siliconi, cessori di formaldeide e oli minerali. Grazie a questi, le labbra secche e screpolate saranno solo un ricordo e ciò per merito della loro azione emolliente e idratante. Sono applicabili la sera prima di dormire, ma possono anche – ovviamente – essere indossati durante il giorno. Le loro caratteristiche e il profumo vi regaleranno labbra piene e luccicanti.