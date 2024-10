Contro le labbra secche e screpolate, ci sono diversi rimedi naturali da poter utilizzare per ottenere un effetto idratante e lenitivo.

Soprattutto durante la stagione autunnale e invernale, le labbra screpolate non sono una rarità. Il freddo, infatti, contribuisce a renderle più secche e, quindi, screpolarsi e tagliarsi di più. Nutrire le labbra e idratarle è, quindi, il modo migliore per risolvere il problema.

Esistono dei rimedi casalinghi, da utilizzare nella beauty routine, che possono essere particolarmente efficaci e che favoriscono l’idratazione di pelle e corpo. Scopriamo quali sono i rimedi naturali e veloci per le labbra screpolate.

I rimedi naturali e veloci per labbra screpolate e tagliate: acqua, burro di cacao e oli

La disidratazione è una delle cause principali per cui le labbra si screpolano e si tagliano. È necessario, quindi – prima di tutto e a prescindere dai rimedi a cui ricorrere – bere almeno due litri di acqua al giorno. Ma quali sono le cause delle labbra screpolate? Più soggette ai cambiamenti delle condizioni climatiche, le labbra screpolate, secche e tagliate sono spesso causate da cattive abitudini e fattori ambientali. Le cause possono essere – oltre alla disidratazione – anche alcol, fumo, sostanze irritanti per la pelle, alcuni farmaci, patologie, carenze vitaminiche e basse temperature, oltre all’esposizione ai raggi UV.

Oltre alla secchezza, possono manifestarsi arrossamento, prurito, bruciore e gonfiore. Una soluzione è rappresentata dal classico burro di cacao o burro di karité – che protegge e nutre la pelle disidratata – ma, per una soluzione più a lungo termine, è consigliabile utilizzare olio di cocco, olio di oliva, olio di mandorle, olio di jojoba o olio di ricino, a cui aggiungere due gocce di olio di neem o olio di tea tree, da applicare sulle labbra e lasciare in posa prima di andare a dormire.

Labbra secche e screpolate che bruciano e non guariscono: cetriolo, tè, rosa canina e aloe vera

Per combattere le labbra secche e screpolate che bruciano e non guariscono, è possibile ricorrere al cetriolo: idratante, nutriente e lenitivo, può essere strofinato delicatamente sulle labbra per un minuto lasciando, poi, agire il tutto per dieci minuti. È possibile anche schiacciare due fette di cetriolo e applicarle sulle labbra due volte al giorno. Anche il tè verde può essere di aiuto. Come? Dall’effetto antinfiammatorio e antiossidante, può essere applicato dopo aver messo in infusione una bustina in acqua calda per qualche minuto da applicare, poi, sulle labbra per qualche minuto.

Anche la rosa canina e l’aloe vera – adatta anche a polpastrelli screpolati – sono due alleate contro le labbra screpolate. La prima contiene vitamina E e può essere usata immergendo – per due ore circa – sei petali di rosa in un quarto di tazza di latte per, poi, schiacciarli e applicare la pasta sulle labbra secche per circa venti minuti prima di risciacquare con acqua fredda. Infine, l’aloe vera lenisce la pelle: tagliate una foglia di aloe per prelevare il gel da applicare sulle labbra e lasciare agire per tutta la notte.