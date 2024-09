Labbra definite e rosate senza rossetto: il trattamento che rivoluziona la lip routine

My lips but better, è questo il motto di chi decide di sottoporsi a un trattamento di lip blushing: tutto quello che c’è da sapere sulla procedura.

Uno dei nemici naturali di chi si trucca abitualmente è l’eyeliner, per quanto ci si impegni difficilmente si riuscirà ad avere un risultato simmetrico e perfetto. Tuttavia, si parla poco della difficoltà di applicare rossetto e matita labbra, basta infatti esagerare di un solo millimetro per alterare completamente l’aspetto del volto.

L’applicazione di matita e rossetto richiede estrema precisione, sopratutto se si utilizzano tinte labbra altamente pigmentate: l’errore è sempre dietro l’angolo e per rimediare non basterà un bastoncino di cotton fioc.

Addio al filler, tutti pazzi per il lip blushing

Truccare le labbra sta diventando una vera e propria impresa, sopratutto a causa delle mode degli ultimi anni che le vogliono carnose e rimpolpate. Per ottenere questo effetto bisogna utilizzare diversi prodotti, abbinare alla perfezione il rossetto alla matita e trovare il glos perfetto per il tocco finale. Pensare di farlo ogni mattina, magari prima di andare al lavoro, è quasi impossibile.

Tuttavia, dopo il filler ormai ampiamente sdoganato dal mondo della medicina estetica arriva una soluzione salva tempo, che permetterà di avere labbra sempre al top senza il minimo sforzo: il lip blushing, l’ultima frontiera del trucco semipermanente. I figli degli anni Ottanta e Novanta potrebbero spaventarsi, ricordando mamme e nonne sfoggiare con orgoglio contorni labbra dalle improbabili tinte fredde, spesso estremamente marcati e decisamente intensi.

Il lip blushing interessa l’intera bocca ed’è pensato per andare a semplificare la propria routine di bellezza, permettendo di saltare un passaggio durante l’applicazione del maquillage. Si tratta infatti di una dermopigmentazione delle labbra, che si ottiene impiantando dei pigmenti bioriassorbibili solitamente in nuance rosate.

Il trattamento consente non solo di definire il contorno delle labbra, ma anche di andare a intervenire su eventuali irregolari, discromie o volumi. Come per ogni trattamento estetico è bene affidarsi solo ed esclusivamente alle mani di esperti del settore, anche a costo di una spesa più elevata.

Parlando di prezzi, il costo del lip blushing si aggira intorno ai 400 euro. Il trattamento consiste in varie sedute, la prima generalmente è quella più lunga: in questa fase viene scelta la forma, fatto il disegno e scelto il colore, volendo infatti si può portare il proprio rossetto preferito.

Tuttavia, è bene ricordarsi che trattandosi di un trattamento praticato internamente, non è garantito che il risultato finale sia conforme alle aspettative. È quindi necessario affidarsi a una dermopigmentista capace, che sappia consigliare anche nella scelta delle tonalità. Il colore si stabilizza dopo circa un mese dal secondo ritocco e può durare fino a un anno.