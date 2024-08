KIKO Gloss Supreme, la nuova collezione make-up per l’autunno

KIKO Gloss Supreme è la scintillante collezione make-up autunnale, che promette di accontentare le esigenze e i gusti di tutti.

Con l’arrivo dell’autunno, KIKO ha preparato una nuova collezione make-up davvero dai mille colori e per tutti i gusti. La collezione Gloss Supreme è una linea che promette di soddisfare le esigenze di tutti, dai toni caldi e avvolgenti adatti alla stagione autunnale in arrivo e per esprimere la propria personalità.

Dai prodotti per il viso a quelli per occhi e labbra, sono tutti pensati per valorizzare al massimo la bellezza di tutte le donne. Scopriamo di più sulla collezione make-up Gloss Supreme di KIKO, must-have dell’autunno.

KIKO Gloss Supreme in limited edition: ombretti, eyeliner e rossetti

La collezione Gloss Supreme di KIKO propone un’ampia gamma di prodotti skincare e make-up dalle formule performanti, semplici da usare e con texture leggere e glossate. Si tratta di prodotti sofisticati dalle tonalità brillanti, con finish glossati e vinilici extra-luminosi.

Del mondo glossy di KIKO, fa parte la palette ombretti Multifinish Gloss Dome, che include ben dodici cialde con nuance intramontabili – sabbia, avorio, lilla, melanzana, taupe, rosa, oro, rame, bronzo e marrone – e ben sfumabili. Da segnalare anche l’eyeliner Glow Ink con un pennello di precisione in feltro per tratti sia sottili che spessi, dai colori rosa intenso, nero, azzurro ghiaccio e grigio lavanda.

La cera per sopracciglia è tra i prodotti più interessanti della collezione trucco KIKO: con la sua base trasparente, dona una luce particolare alle sopracciglia fissandole senza indurirle. Sono, inoltre, disponibili i bellissimi rossetti a effetto bagnato, ovvero i Watery Touch Lip Stylo: perfetti per le labbra e con formula arricchita con alga wakame, sono nei colori rosa ciclamino, corallo, nude rosato e nude legno di rosa (non il solite nude).

Lip gloss, fondotinta, mascara e gli altri trucchi per l’autunno

Nei colori rosa intenso, trasparente con glitter colorati e nude legno di rosa con glitter dorati, il lip gloss Plush Kiss è perfetto per labbra glossate al profumo di vaniglia: arricchito con olio di semi di uva, non risulta appiccicoso, idratando e nutrendo al tempo stesso le labbra.

I rossetti liquidi Color Glaze sono altrettanto stupendi: con texture liquida facile da applicare e dal finish lucido, sono disponibili nei colori rosso primario, rosso ciliegia, nude rosso-rosato caldo, nude legno di rosa, viola bacca, nude marrone-rosato, rosa di media intensità e nude taupe.

Nella collezione Gloss Supreme di KIKO è presente anche la matita labbra Sphere Touch, in grado di delineare alla perfezione il contorno delle labbra: a lunga tenuta, si presenta nei colori viola orchidea, nude rosa pesca, rosa nude caldo, color corallo, rosa nude neutro, rosa ciclamino, color magenta e nude beige-rosato.

KIKO pensa a soluzioni anche per risaltare l’abbronzatura con il trucco. Con un incredibile packaging rosso laccato, della collezione fanno parte anche il volumizzante mascara Lash Glaze, il primer viso illuminante e idratante, il fondotinta Bare Skin, il bronzer Contour Pro – in color sabbia, cappuccino e miele – e il blush layering Matt&Glow. Infine, per accontentare tutti – ma proprio tutti – KIKO propone anche l’illuminante multisuo Liquid Glossifier, l’illuminante in stick Dewy Glow – in oro rosa e rosa quarzo – il Lip Balm per labbra screpolate, il patch occhi Glowing Touch e lo spray fissante Glow Shield da vaporizzare sul trucco.