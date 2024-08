Come risaltare l’abbronzatura con il trucco: i consigli dei make-up artist

Ti sei abbronzata e vuoi sentirti bella con il trucco? Ecco i consigli per esaltare al massimo i tuoi lineamenti.

L’estate ha raggiunto il suo massimo con il giorno di Ferragosto e adesso ci prepariamo ad andare incontro all’autunno. Per alcune persone, però, il mare e l’abbronzatura deve ancora arrivare. Ma noi, oggi, ti vogliamo dare alcuni consigli che ti aiutano una volta che la tua carnagione è abbronzata.

Si perché per farla risaltate ancora meglio ci sono alcuni piccoli segreti da seguire anche con il make-up. Sei curiosa di sapere quali sono? Scorri le prossime righe.

Trucco perfetto per quando sei abbronzata

L’estate è il periodo più bello dell’anno confessiamolo. Possiamo fare tardi al mare o chiacchierando con gli amici. Abbiamo modo di staccare la spina e goderci un po’ di meritato riposo dopo un anno di lavoro. E anche dal punto di vista del trucco e dell’abbigliamento abbiamo più possibilità di sentirci liberi.

Ovviamente, andando al mare , ci abbronziamo. Ecco quindi che il colore della nostra pelle cambia. Ma quali sono i must per questa pelle? Ci sono alcune cose che devi assolutamente provare se ancora non lo hai fatto. Ad esempio la glass skin. Oppure il sunset bluch.

Insomma ci sono alcuni dettagli che devi conoscere. Iniziamo. Le Glossy Lips. Sono perfette e catturano tutta la luce sulle nostre labbra. Noi ti consigliamo di sceglierle la sera. Se vuoi aumentare il volume puoi utilizzare i lipgloss effetto plumping.

Altra idea sono le Glassy Cheeks. Possiamo realizzarle in modo velocissimo mettendo in risalto gli zigomi, l’arco di Cupido e le palpebre. Cosa usare? Ovviamente un super illuminante. Perfetto per la pelle abbronzata anche il Trucco anni Ottanta.

Con una attenzione particolare per le palpebre che devono essere di due colori super sgargianti. In questo caso con le labbra andiamo sul super nude opaco. Perfetto puntare anche su colori tropicali. Possiamo truccarci anche in Pinky & Peachy.

In che modo? Scegliendo tutte le tonalità del rosa pesca che possiamo applicare su occhi, labbra e come blush. Hai gli occhi marroni? Ottimi sono i Green eyes utilizzando un bel eyeliner.

Ricordati poi che ci sono alcuni consigli che devi assolutamente seguire dato il grande caldo che fa in questi giorni. Come prima cosa evita prodotti troppo pesanti. Al posto di un fondotinta utilizza una crema colorata oppure una BB Cream.

Utilizza il bronzer che al suo interno ha anche delle perlescenze e ti aiuta a brillare. Ottimi poi i prodotti water resistent. In questo modo, anche se suderai, non avrai problemi con il trucco che rimarrà al suo posto per ore ed ore. Noi ti consigliamo anche un fissante trucco, ma leggero, se hai un evento importante e devi essere perfetta per tante ore.