Non il solito nude: il make-up torna naturale, ma con un tocco in più

Vuoi essere alla moda e sentirti bellissima? Ecco il trucco che devi assolutamente provare e che sta tornando di moda.

Oltre all’abbigliamento anche il trucco ci fa stare bene. Possiamo nascondere qualche piccolo difetto come un brufoletto, oppure delle occhiaie se non abbiamo riposato bene. Ma come possiamo essere alla moda anche con il make-up?

Ecco tutto quello che devi sapere per avere un trucco assolutamente naturale tanto da sembrare di non aver messo nulla. Tutti ti faranno i complimenti per la tua pelle senza sapere! Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, quindi vediamo i passaggi da seguire.

Make-up naturale? Assolutamente si, esegui la nostra guida

Il trucco che sta iniziando ad andare per la maggiore è quello soft effettuo nude. Ovvero una sorta di vedo e non vedo per la pelle che sarà luminosa e super naturale. I colori neutri sono super gettonati e stanno davvero bene a tutte. Ma come scegliere il colore giusto?

Ovviamente dobbiamo basarci sul nostro incarnato per fare in modo che la nuance sia perfetta. Possiamo optare, in linea di massima per il beige, il nocciola oppure tendere verso il rosa ed il pesca. In questo modo occhi e viso saranno perfetti.

E se il nostro incarnato è più scuro? Preferiamo colori come la terracotta o il bordeaux. Insomma creiamo la nostra palette nude in base anche al nostro sottotono. Ricordiamo che la base deve essere leggera e glowy, effetto seconda pelle.

Per quanto riguarda il blush ed il bronzer è importantissimo che siano sfumati anche su zigomi e fronte. In un look che deve sembrare assolutamente naturale non bisogna sottovalutare nessun aspetto. Come possiamo procedere quindi con la scelta degli occhi?

Enfatizziamoli con la matita ed il mascara che non possono mai e poi mancare. Sulle palpebre scegliamo sempre qualcosa di super naturale come la nostra pelle, quindi nuovamente si per il beige, il terracotto ed il rosa. Stessa scelta per le nostre labbra.

Possiamo solamente, volendo, farle di un tono più rosso per enfatizzarle, ma non dobbiamo eccedere. Per le texture invece cosa è bene scegliere? Assolutamente si per quelle extra opache oppure super gloss sulla bocca. Questo dipende solamente dal nostro gusto personale.

E per le sopracciglia? Ovviamente pettiniamole e fissiamole con un gel trasparente per avere un effetto super pieno e naturale Adesso che conosci questi consigli per essere perfetta per quanto tornerai in ufficio non puoi fare altro che sperimentare!