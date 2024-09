Il Parka torna di moda quest’autunno: i modelli più in voga in questo 2024

Comodo, caldo e versatile, l’intramontabile Parka torna di moda per l’autunno 2024. Ecco i modelli più indossati.

L’iconico cappotto verde con cappuccio, è diventato un must have dell’abbigliamento autunno-inverno di tutti i guardaroba. Dalla nascita nelle fredde terre artiche, il Parka ha percorso molta strada negli ultimi decenni, conquistando tutto il mondo con il suo stile unico e versatile.

In origine, il Parka rappresentava il perfetto capo di abbigliamento per proteggersi dalle temperature estreme e dalle intemperie artiche. La sua forma caratteristica, infatti, permette di coprire testa, braccia, schiena e parte delle gambe, garantendo un buon livello di calore e di isolamento termico.

Nel corso degli anni Sessanta e Settanta, il Parka è diventato il capo simbolo della cultura giovanile e rivoluzionaria, espressione dell’indipendenza e degli abiti anti convenzionali. Nonostante le sue molteplici rivisitazioni, il Parka ha conservato il suo stile originario fino ad oggi, conquistando il suo pubblico anche per l’autunno 2024.

Parkamania: l’iconico cappotto torna di moda in vari modelli

Quando si pensa al Parka è impossibile non immaginare l’iconico colore verde oliva, apprezzato in ogni sua declinazione e modello. Con il cappuccio di pelo e la cintura in vita, il Parka rimane ancora oggi la quintessenza dello stile autunnale. Negli anni Novanta è stato anche il capo preferito degli Oasis, la storica band britannica capostipite del genere indie rock. Per Noal Gallagher, frontman del gruppo musicale, il Parka è stato sinonimo di quell’estetica ribelle, tanto cara ai giovani della Londra di fine secolo.

Sull’onda di quegli anni, le tendenze dell’autunno 2024 tornano con un sapore nostalgico, come un viaggio alla riscoperta dei più teneri ricordi dei Millennials. I modelli di quest’anno si presentano come un revival dello stile anni Novanta, con una linea semplice e la classica lunghezza fino alle ginocchia. Nei modelli 2024 di Parka, non può mancare il cappuccio, il quale viene presentato anche nella sua variante senza pelo.

Come lo stile dell’epoca insegna, il Parka può essere abbinato a qualsiasi outfit, più o meno elegante. Dal classico jeans e maglione, fino alle gonne più lunghe, l’iconico cappotto verde oliva continua a dimostrare la sua estrema versatilità. Anche quest’anno i prezzi variano a seconda dello stile e del brand: si parte da un modello Basic di Zara o Amazon con un costo di circa 60 euro, fino ai Parka di Woolrich da 850 euro.