Il Paradiso delle Signore 9 spoiler: il grande magazzino ad un passo dal fallimento

Clamorosa anticipazione per Il Paradiso delle Signore 9: il grande magazzino di Conti rischia la chiusura.

Rientro in grande stile sul piccolo schermo per Il Paradiso delle Signore. L’appassionante soap opera di Rai1 – giunta a quella che è la sua nona stagione – non cessa di riservare sorprese e colpi di scena a un nutrito pubblico di appassionati.

Da lunedì 9 settembre i protagonisti della serie tv tengono nuovamente compagnia ai telespettatori del pomeriggio sulla rete ammiraglia della televisione pubblica. Tante le novità presenti nel Paradiso delle Signore 9, così come i personaggi confermati. La new entry più intrigante è senza dubbio quella di Odile, la figlia ritrovata della contessa Adelaide.

Odile si stabilirà in pianta stabile a Milano, dove legherà soprattutto con Marta che le farà da guida in città. Nel frattempo però il grande magazzino intorno al quale ruota la serie rischierà di andare incontro al fallimento. Cosa succederà al negozio lasciato da Vittorio nelle mani di Marcello e Roberto?

Il Paradiso delle Signore 9: grande magazzino a rischio fallimento?

Stando alle anticipazioni, nel nuovo ciclo di episodi del Paradiso Marcello Barbieri potrebbe decidere di lanciarsi in una nuova serie di affari che potrebbero perfino compromettere il futuro del grande magazzino milanese. Non è escluso che Marcello non si trovi invischiato in caso analogo a quello di Hofer.

Insieme al socio Roberto Landi – che si occupa della parte artistica mentre Marcello gestisce gli aspetti economici del negozio – Barbieri deciderà di puntare subito su una novità: la presentazione in coppia dei nuovi abiti, curati dallo stilista Lorenzo Botteri. che andranno a comporre la collezione maschile e quella femminile.

Marcello tuttavia non si accontenterà e tenterà di proiettarsi nel mondo dell’alta moda, al punto da voler creare una nuova collezione col marchio – oggi diremmo il brand – del Paradiso. La sua iniziativa dovrà fare i conti con le perplessità di Roberto e del fratello Matteo, il contabile del negozio, che troveranno molto azzardata l’operazione pensata da Barbieri.

Non si esclude che Marcello non riesca a convincere i due della bontà del suo progetto. Barbieri però potrebbe fare il passo più lungo della gamba e l’avventura nel mondo dell’alta moda rivelarsi un fallimento totale. La débâcle potrebbe rivelarsi a tal punto rovinosa da portare il Paradiso sull’orlo del fallimento. Vittorio Conti – fuggito a New York insieme a Matilde – potrebbe così vedersi costretto a riprendere in mano le redini del grande magazzino, seppure a distanza.