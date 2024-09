Il nuovo Rolex di Elettra Lamborghini ha un valore incredibile: il costo è tra i più alti di sempre

Febbre da Rolex per Elettra Lamborghini, la cantante ha mostrato il suo orologio su Instagram: un dettaglio ha colpito tutti.

Elettra Lamborghini ha scelto di ampliare la sua collezione di gioielli con un nuovo orologio. Ma non un pezzo qualsiasi, la cantante ha scelto uno dei modelli più iconici della storia: il Rolex Daytona.

Forse oggi uno dei più famosi di Rolex, il Daytona è stato lanciato in commercio per la prima volta nel 1963 al costo di 200 dollari, al tempo il movimento a carica del modello non ebbe molto successo, a causa anche della presenza in commercio di orologi con cronografi automatici, come quelli di Breitling e Heuer.

Quando nel 1988 Rolex lanciò sul mercato la ref. 16520, con movimento automatico, la popolarità del Daytona crebbe enormemente. Merito anche della poca disponibilità di pezzi, che ha contribuito a creare una leggenda intorno a questo modello, mantenendo alta la richiesta. Oggi i modelli base oscillano intorno ai 20.000, una cifra destinata a crescere e che rende questi modelli un ottimo investimento. Tornando al pezzo acquistato dalla Lamborghini, si tratta di un modello a dir poco esclusivo.

Elettra Lamborghini, spesa folla per il Rolex Daytona

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Elettra Lamborghini ha mostrato ai follower il suo ultimo orologio: un Rolex Daytona Leopard. Si tratta di un edizione limitata del classico modello della casa svizzera

Il Daytona Leopard è ormai considerabile un modello vintage di Rolex, lanciato in commercio per la prima volta nel 2004 in edizione limitata ha oggi un valore di mercato a dir poco impressionante. Il quadrante con stampa leopardata è in oro giallo 18 carati mentre gli indici delle ore sono in diamanti e sulla lunetta troviamo 36 zaffiri cognac.

Si tratta di un vero e proprio capolavoro di alta gioielleria, più si osserva l’orologio e maggiori sono i dettagli che saltano all’occhio. Come il trio di quadranti secondari in cassati in oro giallo, l’iconico segno di Rolex. Il cinturino riprende la fantasia leopardata del quadrante, armonizzando il tutto.

Si tratta di un orologio importante, per molti difficile da portare. Tuttavia, sembra fatto per essere indossato da Elettra Lamborghini, con la sua personalità frizzante e il suo look eclettico, è la persona giusta per non lasciarsi soffocare da un pezzo del genere.

Non stupisce quindi che l’imprenditrice e cantante fosse entusiasta per il suo nuovo acquisto, per il quale ha dovuto sborsare oltre 100.000 euro. Come abbiamo detto, si tratta di un modello vintage, in edizione limitate e a oggi non più disponibile sul sito Rolex.

Dunque negli anni il suo valore di mercato è cresciuto esponenzialmente, oggi a seconda del suo stato un orologio Rolex Daytona Leopard può essere venduto dai 76.000 euro a oltre 100.000 euro, per varianti mai usate o semi nuove. Seppur non sia sempre semplice abbinare l’orologio all’outfit, siamo certi che Elettra saprà valorizzare al massimo il suo Rolex.