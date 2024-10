Le idee per delle unghie di Halloween originali e spaventose

Per Halloween, è possibile creare delle unghie originali e spaventose, ma anche minimal e simpatiche, dando sfogo alla propria creatività.

La notte di Halloween è sempre più vicina. Si tratta di un periodo dell’anno in cui è possibile esprimere la propria creatività, dando vita a costumi, decorazioni, ricette e anche unghie a tema. Le unghie rappresentano un ottimo modo per dare libero sfogo alla fantasia: sono una sorta di tela su cui poter dare vita a tante idee.

Con la giusta dose di manualità e creatività, le mani possono diventare delle vere e proprie opere d’arte. Le unghie di Halloween possono essere l’accessorio che completa un look originale e spaventoso. Scopriamo alcune delle tante idee per delle unghie di Halloween originali e spaventose.

Unghie Halloween nere e arancioni a cui ispirarsi: bloody nail, gatto nero, total black e zucche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da emily zheng • chez nails (@bycheznails)



Tra le tante idee per delle unghie per Halloween, ci sono quelle nere e arancioni a cui potersi ispirare. Si tratta, infatti, di due colori dominanti durante questo periodo: il nero che richiama l’oscurità della festività e l’arancione quello delle zucche autunnali. Come detto, la nail art viene in aiuto per completare look paurosi e originali. Per le unghie di Halloween, è possibile ricorrere sia a gel che a smalto e sia che si tratti di French manicure o meno, di unghie lunghe o corte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❤ Hang Nguyen ❤ (@thehangedit)



I disegni a tema Halloween sono un must-have per una nail art d’effetto. Ad esempio, ci sono le bloody nail ovvero le unghie in stile vampiresco – ma sempre chic – da realizzare con smalto glossy rosso. Chi ha un po’ più di praticità potrebbe creare un gatto nero su una French. Ovviamente, non possono mancare un semplice total black di ispirazione gotica – che va sempre benissimo – a cui, magari, aggiungere degli elementi sparkle, delle unghie total orange o delle zucche. Come? Disegnandole a mano, oppure ricorrendo al nail stamping: si tratta dell’utilizzo di un timbro in silicone per copiare il disegno sull’unghia.

Unghie Halloween minimal per bambina: night and witch nail, fantasmi, ragni e pipistrelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marnie ♡ (@thenaillologist)



Che sia per donna o per bambina, è possibile ricorrere a delle unghie per Halloween minimal sempre mantenendo una spooky nail art. Già nominate prima, le bloody nail possono essere riproposte in versione minimal, ovvero semplicemente con qualche “goccia di sangue” che non interessa le unghie per intero. Allo stesso modo, anche delle piccole zucche vanno benissimo per le più piccole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vivian Marie Wong (@vivianmariewong)



Per chi si veste da strega, poi, può essere scelto il total black oppure una notte stellata: in questo caso, i colori base sono il nero e il bianco con cui è possibile dipingere delle stelline. Come per le zucche, è possibile ricorrere a dei fantasmini, ragnetti o pipistrelli. Tutti classici di Halloween, che non sono difficilissimi da riprodurre. In ogni caso, è possibile rivolgersi anche a un professionista che saprà preparare le vostre unghie al meglio per la notte più spaventosa dell’anno!