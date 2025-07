I migliori costumi da bagno interi: eleganza, stile e sostenibilità, i miei preferiti per l’estate 2025

Scegli uno stile elegante e sostenibile, con i migliori costumi da bagno interi che puoi trovare per l’estate del 2025: questi sono i miei preferiti.

Se stai cercando il costume perfetto per distinguerti in spiaggia o a bordo piscina quest’estate, il costume da bagno intero è una variazione sul tema, che negli ultimi anni, per tante donne, sta diventando la scelta ideale e più apprezzata. Questo capo – amato per la sua versatilità e capacità di valorizzare ogni silhouette – sta infatti vivendo una nuova rinascita nel guardaroba estivo, con una straordinaria capacità di adattarsi a tendenza sempre più moderne.

Quella che voglio proporti oggi è una guida completa alle tendenze più in voga nel 2025, i migliori modelli da aggiungere al carrello e qualche consiglio per abbinarli con stile. Eleganza e sostenibilità sono le parole d’ordine per chi intende, in questa estate 2025, indossare un capo tornato appunto prepotentemente di tendenza, come il costume da bagno intero. Molto più di un semplice capo funzionale, il costume intero è diventato un simbolo di eleganza e comfort estivi.

Perché scegliere il costume intero nell’estate 2025

Il costume da bagno intero non rappresenta un tentativo o una volontà di nascondere il proprio corpo, ma anzi lascia emergere dettagli che un due pezzi non riesce a mostrare. Inoltre i costumi da bagno interi offrono un vero e proprio supporto al nostro corpo e hanno anche una copertura che è superiore a quella dei bikini. Contrariamente a quelle che sono le convinzioni di molte donne, questo tipo di costume ha dettagli di design, quali scolli asimmetrici, volant, cut out, sempre più alla moda.

Inoltre questa tipologia di costumi rappresenta una base perfetta per creare look da spiaggia con copricostumi, pareo o jeans leggeri. Le tendenze del 2025 sono tagli cut out strategici, per giocare con forme geometriche senza rinunciare al sostegno, oppure un look rétro, con scollo a V profondo e stampe a pois o righe anni Cinquanta. Lascia cadere la tua scelta sul brand Banana Moon, che offre capi eco friendly e materiali high tech, proponendo tessuti riciclati certificati, tessuti rapida asciugatura e protezione UV.

Nato nel 1984 negli Stati Uniti, il brand ha saputo affermarsi nel panorama internazionale grazie a un’idea precisa: fondere l’energia solare e spensierata della California con la qualità e l’eleganza tipiche del design europeo. I suoi costumi da bagno, colorati e riconoscibili, sono diventati un vero e proprio simbolo di stile da spiaggia. Oggi include anche abbigliamento casual, lingerie e accessori, con un’idea decisamente più variegata.

I miei 5 costumi interi preferiti per l’estate

Molte sono le tendenze pronte per l’estate 2025, come il classicissimo modello nero con spalline larghe e scollo a V, perfetto per chi cerca eleganza senza fronzoli: davvero un classico senza tempo perfetto per slanciare la figura. Elegante anche con un pareo o una gonna lunga, tra i modelli proposti da Banana Moon, troviamo ad esempio modelli perfetti come il Dreaming Black oppure il Summer nero: il primo adattabile a tutte le forme e di gran comfort, il secondo che veste leggermente più piccolo.

Ideale per chi ama nuotare o fare beach volley è invece lo sportivo chic, con una sgambatura comoda, tessuto tecnico e taglio contenitivo che abbraccia le forme. I tagli strategici su fianchi o addome creano un gioco di vedo-non-vedo molto glam sono perfettamente presenti poi nei modelli con cut-out, che mescolano perfettamente femminilità e trend del momento. Modelli come Tribal o Kaelua, con colori vivaci e dettagli come volant o fiocchi, sono perfettamente adatti per chi cerca un look solare e allo stesso tempo giocoso.

Negli ultimi anni, infine, la moda mare ha riscoperto con entusiasmo il fascino senza tempo degli anni Novanta, con linee essenziali, sgambature vertiginose e schiene profondamente scoperte, che dominano le nuove collezioni. Il modello è quello della serie televisiva Baywatch e lo stile esalta la figura femminile con un taglio che slancia le gambe e valorizza la silhouette, in un perfetto mix di sensualità e grinta. Non vi resta dunque che fare la vostra scelta, magari sfogliando il catalogo che Banana Moon vi propone.