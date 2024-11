La nuova collezione di moda intima Goldenpoint è ricca di capi eleganti e raffinati, oltre che in grado di garantire comfort e seduzione.

Quando si parla di moda intima, uno dei brand che viene immediatamente in mente è Goldenpoint. Punto di riferimento, è un marchio che nel settore da sempre sa unire qualità, eleganza e innovazione. La nuova collezione autunno-inverno 2024-2025 di Goldenpoint è ricca di capi chic e raffinati, che meritano davvero di essere ammirati.

Dagli slip ai reggiseni passando per collant, babydoll, tute, pigiami, body, maglie, giacche, calzini e molto altro, non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta. Scopriamo insieme di più sulla nuova collezione di moda intima Goldenpoint, della stagione autunnale e invernale.

Nuova collezione donna Goldenpoint: il Babydoll Macramè Pavillon

Il Babydoll Macramè Pavillon della nuova collezione donna Goldenpoint è disponibile in colore argan brown black. Realizzato in tulle trasparente, è in tinta unita con coppe che sono imbottite e impreziosite con pizzo macramè. La chiusura è sul retro con un gancetto e ci sono anche delle spalline regolabili.

Si tratta di un indumento intimo che coniuga alla perfezione raffinatezza e comfort. Il Babydoll Macramè Pavillon può essere indossato ogni giorno, grazie alla sua vestibilità confortevole. È anche uno dei capi più seducenti.

Bralette Senza Ferretto Metis Decor di Goldepoint

Il Bralette Senza Ferretto Metis Decor è uno dei reggiseni più belli e raffinati di Goldepoint. Senza ferretto, per l’appunto, è anche molto comodo ed elegante, grazie alla sua profonda scollatura a V. Con spalline regolabili e una chiusura con gancetto posteriore, il bralette è in nero con coppe in pizzo.

È, inoltre, presente una fascia in microfibra nella zona sottoseno, che garantisce un maggior sostegno. Femminile ed elegante, è in grado di esaltare le forme e può essere indossato in diverse occasioni.

Goldenpoint abbigliamento donna: tuta in maglia

Infine, Goldenpoint vanta anche una serie di vestiti tra cui maglieria donna, felpe, pantaloni e non soltanto. Comoda e versatile, la tuta in maglia è disponibile nei colori blue e sand melange. Composta da felpa e pantaloni venduti separatamente, è realizzata in morbido misto viscosa.

Con maniche lunghe con polsini e scollo tondo, ha una vestibilità cropped, mentre i pantaloni sono modello palazzo con tasche ed elastico in vita. Goldenpoint è sinonimo di comfort, semplicità, raffinatezza e seduzione.