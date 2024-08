Gioielli da ricordare

Il dono perfetto per un anniversario

Un anniversario, che sia di matrimonio o di fidanzamento, è un giorno speciale per tutte le coppie. Come tutti gli anniversari rivolge il nostro sguardo al passato, fa scorrere nella mente i ricordi, ci fa notare cosa è cambiato e cosa invece permane. Nel presente dell’anniversario si incontrano la nostalgia del passato e la speranza per il futuro e la vertigine del presente ci solleva per un attimo dalla quotidianità, offrendoci un assaggio dell’eternità.

Gli anniversari sono date dal grande valore simbolico e rituale, sanciscono il rinnovarsi di un legame e il ricordo di un evento importante, per questo motivo, più di ogni altra celebrazione, si prestano a doni dal grande valore emotivo.

Per questo il regalo anniversario migliore è un gioiello, da sempre associato all’eternità, per il suo carattere duraturo, ma anche ricco di significati diversi in base, ad esempio, alle pietre preziose che può avere incastonate. Simbolo e promessa di un legame, proprio come il ricordo, sospeso tra passato e futuro, tra nostalgia e speranza, un gioiello offertoci in dono dalla persona amata aprirà ad ogni sguardo una breccia nel nostro cuore, riempiendolo di gioia.

Anelli, bracciali e collane oltre gli stereotipi di genere

Tra tutti i tipi di monili l’anello è sicuramente quello più carico di significato: la sua circolarità è simbolo perfetto dell’eternità, la continuità della sua forma del legame indissolubile, ma un anello è anche simbolo di protezione e appartenenza. Anche per questi motivi è il gioiello perfetto sia per l’uomo che per la donna, soprattutto se l’occasione è quella dell’anniversario.

Collane, bracciali e orecchini, invece, sono storicamente associati alla femminilità, accessori esclusivi della grazia femminile, simboli segreti della femminilità per l’espressione di sé. In realtà oggi sempre più uomini si sentono liberi di esprimere la propria personalità attraverso i gioielli; superati gli stereotipi di genere che consideravano l’uso dei gioielli un ambito prettamente femminile, oggi l’offerta, e dunque la varietà, di accessori per uomo è notevolmente aumentata e offre una vasta gamma di stili, materiali e design, per soddisfare i gusti più diversi.

Il potere di ricordare

Rinnovamento di un legame, augurio e nuova promessa, regalare un prezioso è un gesto dal grande valore simbolico ed emotivo e per questo perfetto per gli anniversari. Un gioiello è anche un oggetto prezioso, realizzato con materiali pregiati come oro e argento, anch’essi simbolo di amore e fedeltà per la loro capacità di resistere al tempo mantenendo la loro purezza. Bellezza e durevolezza nel tempo sono i motivi principali del fascino che questi oggetti esercitano su ognuno di noi, ed è per questo che molti significati profondi hanno potuto sedimentare su di essi dalla notte dei tempi, per arrivare i giorni nostri, simbolo perfetto d’amore e fedeltà eterni.

Regalare un prezioso alle persone che amiamo può sembrare scontato solo a chi non ne conosce il significato profondo, a chi non sa che in un prezioso c’è molto di più del semplice materiale, a chi ignora che quello che regaliamo è la possibilità di ricordare per sempre.