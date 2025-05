La ricetta originale della salsa tonnata liquida: i rimedi per addensarla

La salsa tonnata risulta troppo liquida e non sai come fare? Ecco alcuni trucchi da mettere in atto per rimediare e utilizzarla al meglio.

La salsa tonnata è una delle preparazioni più amate. Si tratta, infatti, di un tipo di accompagnamento che si può usare non solo per la carne, ma anche per il pesce o per rendere ancor più sfiziosi dei crostini di pane o delle pizzette di pasta sfoglia.

Tutti utilizzi che necessitano, però, di una salsa che sia densa al punto giusto. Come fare, quindi, se risulta troppo liquida? Scopriamo la ricetta originale della salsa tonnata liquida e quali sono i rimedi per addensarla.

Come addensare una salsa tonnata troppo liquida

Quando si prepara una salsa, può risultare davvero difficile darle la consistenza desiderata. Così, può capitare che questa risulti poco adatta all’uso che se ne desidera fare. Nel caso della salsa tonnata, un problema frequente è quello della salsa liquida e, quindi, poco adatta per essere unita ai vari cibi. La salsa tonnata è un classico intramontabile della cucina italiana, nota per il suo gusto e la sua cremosità. La salsa tonnata, però, potrebbe risultare troppo liquida, rovinando il risultato. In ogni caso, esistono dei trucchi per rimediare e ottenere una salsa tonnata perfetta. La preparazione della salsa tonnata è molto facile e richiede pochi minuti. Ecco come addensare una salsa tonnata troppo liquida.

Ingredienti:

100 grammi di tonno sott’olio

1 cucchiaino di capperi

1 filetto acciuga sott’olio

Brodo di carne

1 uovo

Preparazione:

In acqua fredda, metti l’uovo in un pentolino sul fuoco. A ebollizione, conta circa dieci minuti. Raffredda l’uovo sotto l’acqua. Sguscia l’uovo. Metti acciughe, tonno, uovo sodo e capperi in un frullatore a immersione. Aggiungi il brodo e continua a frullare fino a ottenere una crema.

Questa può essere servita con i crostini come antipasto. E se la salsa tonnata dovesse risultare troppo liquida? Ecco alcuni rimedi e come addensare una salsa tonnata senza farina.

Tienila in frigo per qualche ora: la prima cosa da fare e che, in alcuni casi, può essere risolutiva è quella di mettere subito in frigo la salsa, attendendo che gli ingredienti si uniscano bene tra loro. In caso di una salsa non esattamente densa ma neppure troppo liquida, ciò può essere risolutivo. Vale, quindi, la pena fare almeno un tentativo. Aggiungi del burro: per donare più compattezza a un salsa tonnata ancora troppo liquida, si può aggiungere del burro. Questo donerà, infatti, quell’effetto cremoso che manca, rendendola finalmente adatta ad accompagnare qualsiasi piatto fosse stato scelto per il suo uso. Basta aggiungerne qualche cucchiaino e il risultato sarà perfetto. Ciò che conta, ovviamente, è non esagerare. Questa tecnica vale solo se le modifiche da fare sono davvero minime. Aggiungi altri ingredienti: un altro buon modo per riprendere una salsa tonnata che sembra non volerne sapere di addensarsi è quello di aggiungere altri ingredienti. In genere, il consiglio è quello di inserire prima il tonno, l’uovo e le acciughe, cercando di assaggiare spesso per far si che non venga a mancare l’equilibrio. Aggiungendo i solidi, l’effetto liquido dovrebbe svanire. Certo, si avrà della salsa tonnata in più del previsto ma, almeno, non la si dovrà buttare.

Si tratta di modi che possono essere di grande aiuto per evitare di ricominciare la preparazione della salsa tonnata. Scopri anche la ricetta delle polpette di tonno sfiziose e la ricetta degli spaghetti con tonno e pangrattato.