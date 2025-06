La stanchezza alle gambe è un disturbo diffuso, che può avere diverse cause. Diversi sono i rimedi per contrastarla.

Disturbo comune, le gambe stanche possono fare la loro comparsa quando si sta molto seduti o in piedi. In alcuni casi, posso verificarsi anche al mattino appena svegli. Si tratta di un disturbo che colpisce soprattutto le donne, caratterizzato da un indebolimento degli arti inferiori, gonfiore, intorpidimento e formicolii.

Fortunatamente, esistono diversi rimedi naturali che possono aiutarci. Scopriamo i rimedi contro le gambe stanche che ti faranno stare meglio subito.

Gambe gonfie, stanche e pesanti: cause e rimedi naturali

Avere le gambe gonfie, stanche e pesanti è un disturbo particolarmente fastidioso, in aumento durante i mesi estivi. Le cause possono essere diverse.

Cattiva circolazione;

Ritenzione idrica;

Molto tempo trascorso in piedi o seduti;

Gravidanza;

Flebite;

Arteriopatia periferica;

Piede diabetico;

Sciatalgia;

Perdita di sonno;

Trombosi venosa profonda;

Miastenia gravis;

Insufficienza renale;

Linfedema;

Vene varicose;

Ernia del disco;

Stenosi vertebrale;

Artrite;

Alimentazione scorretta;

Obesità;

Sindrome delle gambe senza riposo.

Avere le gambe stanche e pesanti può capitare ma, quando il dolore persiste, bisogna rivolgersi ad un medico e non sottovalutare il disturbo. In ogni caso, ci sono alcuni rimedi da provare per alleviare la stanchezza e migliorare la circolazione nelle gambe.

Bere acqua: dobbiamo bere almeno 2 litri di acqua al giorno – soprattutto in estate – per sconfiggere la ritenzione idrica e alleviare pesantezza e stanchezza alle gambe, oltre che eliminare le tossine e mantenere il corpo idratato. Fare pediluvi: in alternativa, si possono fare dei piediluvi, mettendo in una bacinella dell’acqua con erbe profumate e rinfrescanti come il timo, la lavanda o l’eucalipto. Fare dei massaggi: sono un rimedio molto efficace per alleviare la sensazione di gonfiore alle gambe. Esistono delle tecniche linfodrenanti, che vengono eseguite da operatori esperti. Da soli, si possono eseguire dei movimenti circolari con le mani, partendo dalle caviglie e procedendo verso l’alto, massaggiando con olio di mandorle o di girasole a cui si possono aggiungere alcune gocce di olio essenziale al limone o al rosmarino. Fare trattamenti fitoterapici: sono consigliati nel caso di sensazione di gonfiore e pesantezza alle gambe. Basta applicare pomate o composti a base di erbe benefiche come l’ippocastano, l’arnica e l’amamelide. Bere tisane alle erbe: sono adatte per alleviare la stanchezza. Le più efficaci sono fieno greco e timo, menta e foglie di mirtillo, finocchio e amamelide e centella asiatica. Fare attività fisica: è importante svolgere una regolare attività fisica, che contribuisce a dare leggerezza alle gambe pesanti. Questo perché il movimento fisico favorisce una migliore circolazione del sangue e allevia la stanchezza. Anche una semplice passeggiata quotidiana può essere di aiuto. Fare attenzione alle scarpe: è consigliabile evitare scarpe troppo basse e troppo alte. Alzare le gambe: è uno dei rimedi più semplici per contrastare la stanchezza delle gambe. Puoi sollevarle al livello del cuore, sdraiandoti sul letto. Mettere un cuscino sotto le gambe: questo può migliorare la circolazione, perché aiuta il sangue a fluire verso il cuore, diminuendo pesantezza e gonfiore. Seguire un’alimentazione sana: è importante seguire un’alimentazione ricca di verdura e frutta, oltre che di legumi e cereali integrali. Cibi ricchi di potassio – come le patate e le banane – possono essere di aiuto, così come la diminuzione di sale per contrastare la ritenzione idrica ed evitare che il gonfiore peggiori. Fare impacchi freddi: è utile anche immergere le gambe in acqua o fare degli impacchi freddi per diminuire il gonfiore.

Come detto prima, se la condizione persiste o peggiora, non dimenticare di chiedere un parere medico. Scopri anche come dire addio ai piedi gonfi e come fare un massaggio drenante alle gambe.